ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഭർത്താവും; 23 ലെ പരിപാടിയിൽ പരകാല പ്രഭാകർ പങ്കെടുക്കും
മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിയും എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ ഭർത്താവ് പങ്കെടുക്കും. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ കൂടിയായ പരകാല പ്രഭാകർ ഒക്ടോബർ 23 ന് നടക്കുന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിലാണ് പങ്കെടുക്കുക.
'പീപ്പിൾ എഗൈൻസ്റ്റ് എസ്.ഐ.ആർ' സഖ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾ, യുവജനങ്ങൾ, കർഷകർ, സ്ത്രീകൾ, തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.
'ഓരോ കൈകളിലും ത്രിവർണ പതാക, ഒരു മുക്കിലും ജന്തർ മന്തർ' എന്നാണ് പ്രതിഷേധ സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നവരുടെ ആഹ്വാനം. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ, നടനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ പ്രകാശ് രാജ്, മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, ഐസ പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറ എന്നിവർക്കൊപ്പം നിർമല സീതാരാമന്റെ ഭർത്താവ് പരകാല പ്രഭാകർ വേദി പങ്കിടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. Also Read: 'സഞ്ജു തന്നെ, അതിലെന്താ സംശയം'; വൈഭവ് കാത്തിരിക്കണം, ഭുവി കളിക്കും