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  4. NEET paper leaked thrice in 5 years no accountability K Annamalai support students protest
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (15:23 IST)

5 വർഷത്തിനിടെ 3 തവണ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നു, എന്തിനാണ് ബിജെപി സർക്കാർ ചർച്ച വൈകിക്കുന്നത് : കെ അണ്ണാമലൈ

നീറ്റ് പരീക്ഷയെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചിരുന്ന അണ്ണാമലൈ ബിജെപി വിട്ടശേഷമാണ് നിലപാടില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയത്.

annamalai
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (15:26 IST)
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കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയാവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് ബിജെപി മുന്‍ നേതാവായ കെ അണ്ണാമലൈ. ചോദ്യപേപ്പര്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ചോരുന്നതാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ തെരുവില്‍ ഇറക്കിയതെന്നും ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികളെന്നും എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ തമിഴ്നാട് ബിജെപിയുടെ മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയായിരുന്ന അണ്ണാമലൈ ചോദിച്ചു. നീറ്റ് പരീക്ഷയെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചിരുന്ന അണ്ണാമലൈ ബിജെപി വിട്ടശേഷമാണ് നിലപാടില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയത്.
 
മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഈ പരീക്ഷയെ പിന്തുണച്ചായിരുന്നു എന്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലപാട്. രാജ്യത്താകെ പൊതുപരീക്ഷ തുല്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ വിദ്യഭ്യാസത്തിന് അവസരമൊരുങ്ങുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഇത്. കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷത്തിനിടെ 3 തവണയാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷാപേപ്പര്‍ ചോര്‍ന്നത്. സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടുപോയതിന്റെ പേരില്‍ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടിവരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന സമ്മര്‍ദ്ദം എത്രത്തോളമായിരിക്കുമെന്ന് ഓര്‍ത്തുനോക്കു. എന്നിട്ടും ആര്‍ക്കും ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉറക്കെ പറയാനാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തെരുവിലിറങ്ങിയതെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.
 
പ്രതിഷേധക്കാരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ എന്താണ് ഇത്രയും വൈകുന്നത്. പ്രതിഷേധം ഇത്ര രൂക്ഷമാകുന്നത് വരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അര്‍ഥപൂര്‍ണമായ ഇടപെടല്‍ നടത്താതിരുന്നത്. എന്തിനാണ് നിങ്ങള്‍ കാത്തുനിന്നത്?, അണ്ണാമലെ ചോദിക്കുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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