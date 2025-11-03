ഇനി ഒരിക്കലും കേരളത്തിലേക്ക് വരില്ല; മൂന്നാറിലെ തന്റെ ദുരനുഭവം പങ്കുവെച്ച് മുംബൈ യുവതി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കേരളം സന്ദര്ശിക്കുന്ന മലയാളികളല്ലാത്തവര് പങ്കുവെക്കുന്ന യാത്രാ വ്ലോഗുകള് പലപ്പോഴും സോഷ്യല് മീഡിയയില് വ്യാപകമായ ശ്രദ്ധയും അഭിനന്ദനവും നേടാറുണ്ട്. എന്നാല് അടുത്തിടെ മൂന്നാര് സന്ദര്ശിച്ച മുംബൈ സ്വദേശിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ പങ്കിട്ട പുതിയ വീഡിയോ ഇപ്പോള് ഒരു ചര്ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജാന്വി എന്ന സ്ത്രീയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. മൂന്നാറില് ഒരു ഓണ്ലൈന് ടാക്സിയില് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ ടാക്സി ഡ്രൈവര്മാരില് നിന്നും പോലീസില് നിന്നും തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന മോശം അനുഭവം അവര് വീഡിയോയില് പങ്കുവച്ചു.
കൊച്ചിയിലും ആലപ്പുഴയിലും യാത്ര നടത്തിയ ശേഷം ജാന്വിയും കൂട്ടുകാരും മൂന്നാറിലേക്ക് ഒരു ഓണ്ലൈന് ടാക്സി വാടകയ്ക്കെടുത്തു. എന്നാല് കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രദേശത്ത് ഓണ്ലൈന് ടാക്സികള് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഒരു സംഘം അവരെ തടഞ്ഞു. ലോക്കല് ടാക്സികള് മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്ന് സംഘം വാദിച്ചു. ജാന്വി പോലീസിന്റെ സഹായം തേടിയപ്പോള് അവര് ലോക്കല് ടാക്സി ഓപ്പറേറ്റര്മാരുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ചു. തല്ഫലമായി ജാന്വിയും കൂട്ടുകാരും ഒരു ലോക്കല് ടാക്സിയിലേക്ക് മാറാന് നിര്ബന്ധിതരായി. ഇത് ഒടുവില് അവരുടെ യാത്ര മതിയാക്കി മടങ്ങിയെത്താന് കാരണമായി.
എല്ലാവര്ക്കും അവരുടെ യാത്രാ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാന് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമുണ്ട്. ഓണ്ലൈന് ടാക്സികള് ഈടാക്കുന്ന നിരക്കിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് യൂണിയന് ടാക്സി ഡ്രൈവര്മാര് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്റെ അനുഭവം ഓണ്ലൈനില് പങ്കുവെച്ചതിന് ശേഷം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള നിരവധി പേര് കേരളത്തില് സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ആതിഥ്യമര്യാദയും ശരിക്കും പ്രശംസനീയമാണ്. സംസ്ഥാനം സന്ദര്ശിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന് എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുന്നില്ല,' ജാന്വി പറഞ്ഞു.