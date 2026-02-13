തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി സ്ത്രീകളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 5000 രൂപ, തമിഴകത്ത് വോട്ട് പിടിക്കാൻ സ്റ്റാലിൻ, ജയിച്ചാൽ ഇരട്ടി നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 13 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:56 IST)
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുന്പായി കളൈഞര് വിമന്സ് റൈറ്റ്സ് സ്കീമിന് കീഴില് 1.31 കോടി സ്ത്രീ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 5000 രൂപ വീതം നല്കി ഡിഎംകെ സര്ക്കാര്. സാമൂഹികമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ എം കെ സ്റ്റാലിന് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഫെബ്രുവരി, മാര്ച്ച്, ഏപ്രില് മാസങ്ങളിലേക്കുള്ള അഡ്വാന്സ് തുകയായി 3000 രൂപയും സമ്മര് സ്പെഷ്യല് പാക്കേജായി അധികമായി 2000 രൂപയുമാണ് നല്കിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണം മൂന്നുമാസത്തേക്ക് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ ഗ്രാന്റ് തടയാന് ചിലര് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാല് ഗുണഭോക്താക്കള്ക്ക് തടസ്സം നേരിടാതിരിക്കാന് സര്ക്കാര് മുന്കൂറായി നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും സ്റ്റാലിന് അവകാശപ്പെട്ടു.
'തമിഴ്നാട് സ്ത്രീകള്ക്ക് സ്റ്റാലിന് നല്കിയ വാഗ്ദാനമാണ് ഈ അവകാശ ഗ്രാന്റ്. ആരെങ്കിലും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രമിച്ചാലും ഞാന് പിന്മാറില്ല,' സ്റ്റാലിന് എക്സില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡിഎംകെ അധികാരത്തില് തിരിച്ചെത്തിയാല് നിലവിലെ പ്രതിമാസ 1000 രൂപ സഹായം 2000 രൂപയായി ഉയര്ത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം സ്റ്റാലിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
അതേസമയം തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് സമയം അടുത്തതിനെ തുടര്ന്നുള്ള നടപടിയാണിതെന്ന് . പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എടപ്പാടി കെ പഴനിസ്വാമി ആരോപിച്ചു. ടിവിവി ദിനകരന്, വിജയ് എന്നിവരും സ്റ്റാലിന്റെ നീക്കത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രമാണെന്നാണ് വിമര്ശിച്ചത്.