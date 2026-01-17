ഇറാനിലുള്ളത് 9000 ഇന്ത്യക്കാര്‍; ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരോട് ഉടന് രാജ്യം വിടണമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വിദ്യാര്ഥികളെ തിരികെ എത്തിക്കാന് വ്യോമസേനയുടെ സഹായം തേടിയേക്കും. ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയോട് ഇന്ത്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയെന്നും അടിയന്തര ഇടപെടലിന് ഇന്ത്യ സജ്ജമാണെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
900 ഇന്ത്യക്കാര് നിലവില് ഇറാനില് ഉണ്ടെന്നാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിക്കുന്നത്. ഇറാനില് നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്വീസുകള് നിര്ത്തിയ സാഹചര്യത്തില് പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിലായിരിക്കും ഇവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം യുഎസിന്റെ ആക്രമണ ഭീഷണിയെ തുടര്ന്ന് ഇറാന് വ്യോമപാത ഭാഗീകമായി അടച്ചു. ഔദ്യോഗിക അനുമതിയുള്ള വിമാനങ്ങളെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കു. സുരക്ഷാകാരണങ്ങളെ തുടര്ന്നാണ് ആകാശപാതയില് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഇറാന് വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ എയര് ഇന്ത്യ, ഇന്ഡിഗോ തുടങ്ങിയ വിമാന സര്വീസ് കമ്പനികള് ബദല് റൂട്ടുകളിലൂടെയാണ് യാത്രക്കാര്ക്ക് സര്വീസ് നടത്തുന്നത്.
ഇറാനില് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 3400 കടന്നു. ജനുവരി എട്ടു മുതല് 12 വരെ നാലുദിവസം നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് ഇത്രയും പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇറാനില് ഇന്റര്നെറ്റ് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രക്ഷോഭത്തില് അമേരിക്ക ഇടപെട്ടാല് ഇറാന്റെ അയല് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അമേരിക്കയുടെ സൈനിക താവളങ്ങള് ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. യുഎഇ, ഖത്തര്, തുര്ക്കി, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാനില് സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിക്ക് പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.