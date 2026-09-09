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  4. Ministry of External Affairs states that India has delivered 95 tonnes of emergency relief supplies across seven flights
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (08:48 IST)

നേപ്പാളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം: ഏഴ് വിമാനങ്ങളിലായി 95 ടണ്‍ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കള്‍ ഇന്ത്യ എത്തിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (08:52 IST)
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നേപ്പാളിലെ ജനങ്ങളോടും സര്‍ക്കാരിനോടും അഗാധമായ ഐക്യദാര്‍ഢ്യവും സഹതാപവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് വിമാനങ്ങളിലായി 95 ടണ്‍ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കള്‍ ഇന്ത്യ എത്തിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഒരു അടുത്ത അയല്‍ക്കാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യ ഉടനടി പ്രതികരിച്ചുവെന്നും ദീര്‍ഘകാല ദുരിതാശ്വാസ, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തന, പുനര്‍നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുമെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്സ്വാള്‍ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
 
സാധന സഹായത്തിനു പുറമേ പ്രത്യേക ഇന്ത്യന്‍ ടീമുകള്‍ മേഖലയില്‍ നിര്‍ണായകമായ പ്രവര്‍ത്തന പിന്തുണ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് ജയ്സൈ്വല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഡിഎന്‍എ സാമ്പിളുകള്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഇന്ത്യന്‍ ഫോറന്‍സിക് സംഘം നിലവില്‍ കാഠ്മണ്ഡുവില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ബാധിത മേഖലകളില്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ തുരങ്ക രക്ഷാസംഘം ഇപ്പോഴും വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
 
'നേപ്പാളിലെ ജനങ്ങളോടും സര്‍ക്കാരിനോടും ഞങ്ങള്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യവും സഹതാപവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക ദുരന്തത്തില്‍ അവരെ സഹായിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തും അയല്‍ക്കാരനും എന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യ ഉടനടി പ്രതികരിച്ചു. നേപ്പാളിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തന, പുനര്‍നിര്‍മ്മാണ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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