മമത ബാനർജിയുടെ മരുമകൾ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ
Mamta Banerjee and Daughter in law
പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയുമായ മമത ബാനർജിയുടെ മകളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ബീർഭൂം ജില്ലയിലെ രാംപൂർഹട്ട് പ്രദേശത്തുള്ള വീട്ടിലെ രണ്ടാംനിലയിലെ മുറിയിലാണ് മമത ബാനർജിയുടെ മരുമകൾ ബ്രിസ്റ്റി മുഖർജിയെ (31 വയസ്) മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
വിഷാദരോഗത്തിനു ചികിത്സ
ബ്രിസ്റ്റി മുഖർജി വർഷങ്ങളായി വിഷാദരോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. അഴിമതിയാരോപണത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ എയ്ഡഡ്സ്കൂളുകളിലെ നിയമനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ഇവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ മനംനൊന്താണ് ആത്മഹത്യയെന്നാണ് പൊലീസ് അനുമാനം.
പിരിഞ്ഞു കഴിയുന്നു
മമത ബാനർജിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യയായ ഇവർ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളുമായി ഭർത്താവുമായി പിരിഞ്ഞാണ് കഴിയുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് പിരിഞ്ഞ് കഴിയാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒരു മകനുണ്ട്.
മൃതദേഹം കിട്ടിയത് രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന്
വീട്ടിലെ രണ്ടാം നിലയിലെ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അയൽവാസികളാണ് വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. മൃതദേഹം ഓട്ടോപ്സിക്ക് അയച്ചു. പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. Also Read: എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ എംഡിഎംഎ പിടികൂടൽ; ചെന്നിത്തലയുടെ നുണ പൊളിഞ്ഞു !