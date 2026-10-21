എസ്ബിഐയിൽ വൻ സുരക്ഷാവീഴ്ച: 3.75 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ
ഒക്ടോബര് 16ന് ഡിഫന്സ് സൈബര് ഏജന്സി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയതിനെ തുടര്ന്നാന് വിവരചോര്ച്ച പുറത്തുവന്നത്.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല ബാങ്കായ എസ്ബിഐയില് വന് സുരക്ഷാ വീഴ്ച. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള് ഡാര്ക്ക് വെബ്ബില് ചോര്ന്നതായി കണ്ടെത്തി. 3.75 ലക്ഷം കസ്റ്റമര് റെക്കോര്ഡുകളാണ് ഡാര്ക്ക് വെബ്ബില് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില് തന്നെ 3,897 കസ്റ്റമര് റെക്കോര്ഡുകളില് വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് തിരിച്ചറിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അതീവ രഹസ്യമായ വിവരങ്ങളാണ് ചോര്ന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേര്, ജന്മദിനം, മൊബൈല് നമ്പര്, മേല്വിലാസം, ഇമെയില് വിലാസം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാനമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഒക്ടോബര് 16ന് ഡിഫന്സ് സൈബര് ഏജന്സി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയതിനെ തുടര്ന്നാന് വിവരചോര്ച്ച പുറത്തുവന്നത്. ഇക്കാര്യം സെബി മുമ്പാകെയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില് അവശ്യമായ പരിഹാര നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും വിവരചോര്ച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ബാങ്ക് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.