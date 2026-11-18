കേരളത്തിന് ആശ്വാസം; ക്വാറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അന്തർസംസ്ഥാന നീക്കം നിരോധിച്ച തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഉത്തരവ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള ക്വാറി ഉല്പ്പന്നങ്ങള് കേരളമടക്കമുള്ള അയല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് വിജയ് സര്ക്കാര് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില് ഭേദഗതി വരുത്തിയ 2011-ലെ തമിഴ്നാട് മൈനര് മിനറല് കണ്സഷന് ചട്ടങ്ങളിലെ '3 എ' (Rule 3A) വകുപ്പ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് വിധിച്ചു. ഇത്തരത്തില് അന്തര്സംസ്ഥാന ചരക്കുനീക്കത്തിന് താല്ക്കാലിക നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്താന് ജിയോളജി വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
പാറക്കല്ല്, മെറ്റല് ജല്ലി, എം-സാന്ഡ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നിര്മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ നീക്കം 2027 ജനുവരി 25 വരെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് നേരത്തെ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നത്. ഈ നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തില് വന്നതോടെ തിരുനെല്വേലി, തെങ്കാശി, കന്യാകുമാരി ജില്ലകളില് നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള നിര്മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വരവ് പൂര്ണ്ണമായും നിലച്ചിരുന്നു. ഇത് കേരളത്തിലെ നിര്മ്മാണ മേഖലയെയും ദേശീയപാതാ നിര്മ്മാണത്തെയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു.
നിരോധനത്തില് ഇളവ് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് നേരത്തെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം, വല്ലാര്പാടം കണ്ടെയ്നര് ടെര്മിനല് എന്നിവയെ ദേശീയപാതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിര്ണ്ണായക പദ്ധതികള് സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ടത് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് സതീശന് കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
ദേശീയപാതാ നിര്മ്മാണം ഉള്പ്പെടെ കേരളത്തിന്റെ ആകെ ആവശ്യത്തിനുള്ള 40 ശതമാനം കരിങ്കല്ലും മറ്റ് നിര്മ്മാണ സാമഗ്രികളും തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നാണ് എത്തിയിരുന്നത്. ഹൈക്കോടതി വിധിയോടെ ക്വാറി ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി പുനരാരംഭിക്കാന് വഴിയൊരുങ്ങിയത് കേരളത്തിലെ നിര്മ്മാണ മേഖലയ്ക്കും വന്കിട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികള്ക്കും വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്.ALSO READ: പൊട്ടന്മാർക്ക് ഇ20 സയൻസ് അറിയില്ല, കന്നാസിൽ കൊണ്ടുപോയി മിക്സ് ചെയ്തോ ആവോ: സുരേഷ് ഗോപി