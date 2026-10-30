ഫഡ്നാവിസിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മോശം, ഷിന്ഡെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ശിവസേന, എംഎല്സി തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്ര മഹാസഖ്യത്തില് ഭിന്നത രൂക്ഷം
ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിന്ഡെയെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിവസേന നേതാവ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് ഭിന്നതയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മഹാരാഷ്ട്ര ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില് (MLC) തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നേരിട്ട തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ ഭരണകക്ഷിയായ മഹാസഖ്യത്തില് (Mahayuti Alliance) ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിന്ഡെയെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിവസേന നേതാവ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് ഭിന്നതയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര് 23-ന് നടന്ന ബിരുദധാരികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും അഞ്ച് കൗണ്സില് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയായ മഹാ വികാസ് അഘാഡി (MVA) 3 സീറ്റുകള് നേടിയപ്പോള് മഹാസഖ്യത്തിന് 2 സീറ്റുകള് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ എം.എല്.എയും ശിവസേന നേതാവുമായ രവീന്ദ്ര ധാംഗേക്കറാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ പറ്റി തുറന്നടിച്ചത്. ഫഡ്നാവിസ് സര്ക്കാരിന്റെ നിലവിലെ പ്രതിച്ഛായ മോശമാണെന്നും എല്.സി.സി ഫലം ജനങ്ങളുടെ അതൃപ്തിയുടെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും പറഞ്ഞ ധാംഗേക്കര് ഏക്നാഥ് ഷിന്ഡെയെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന വാദം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു. മഹാസഖ്യത്തെ ഭരണത്തിലേറ്റാന് മുന്നില് നിന്നത് ഷിന്ഡെ ആണെന്നും ധാംഗേക്കര് പറഞ്ഞു.
എന്നാല് ഈ പ്രസ്താവനയെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് ബി.ജെ.പി നേരിട്ടത്. 149 സീറ്റുകളില് മത്സരിച്ച് 137 എണ്ണം ജയിച്ച പാര്ട്ടിയാണ് ബി.ജെ.പിയെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില് അഭിപ്രായം പറയാന് ധാംഗേക്കര്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും ബി.ജെ.പി മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖര് ബാവന്കുലെയും പ്രവീണ് ദരേക്കറും തിരിച്ചടിച്ചു. ഉദ്ധവ് താക്കറെ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന തിരക്കഥ അനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 'ശകുനിമാര്' മഹാസഖ്യത്തിനുള്ളില് ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട സമയമായെന്നാണ് ബിജെപി നേതാവ് നിതീഷ് റണെ പ്രതികരിച്ചത്.ALSO READ: രാംലീല മൈതാനം സജ്ജം: നവംബർ 1-ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ 'ചലോ ദില്ലി' മഹാറാലി; കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ തലസ്ഥാനം