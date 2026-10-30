  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Mahayuti Rift Widens After MLC Election Setback: Shiv Sena Demands Eknath Shinde as CM
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (16:40 IST)

ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മോശം, ഷിന്‍ഡെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ശിവസേന, എംഎല്‍സി തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്ര മഹാസഖ്യത്തില്‍ ഭിന്നത രൂക്ഷം

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിന്‍ഡെയെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിവസേന നേതാവ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് ഭിന്നതയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Mahayuti MLC election setback Maharashtra, `Eknath Shinde CM demand Shiv Sena`, `Devendra Fadnavis BJP Mahayuti rift`, `Nitesh Rane Shakuni mama remark`.
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (15:25 IST)
google-news
മഹാരാഷ്ട്ര ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്‍സില്‍ (MLC) തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേരിട്ട തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ ഭരണകക്ഷിയായ മഹാസഖ്യത്തില്‍ (Mahayuti Alliance) ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിന്‍ഡെയെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിവസേന നേതാവ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് ഭിന്നതയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ 23-ന് നടന്ന ബിരുദധാരികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും അഞ്ച് കൗണ്‍സില്‍ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയായ മഹാ വികാസ് അഘാഡി (MVA) 3 സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ മഹാസഖ്യത്തിന് 2 സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.
 
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ  എം.എല്‍.എയും ശിവസേന നേതാവുമായ രവീന്ദ്ര ധാംഗേക്കറാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ പറ്റി തുറന്നടിച്ചത്. ഫഡ്നാവിസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലവിലെ പ്രതിച്ഛായ മോശമാണെന്നും എല്‍.സി.സി ഫലം ജനങ്ങളുടെ അതൃപ്തിയുടെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും പറഞ്ഞ ധാംഗേക്കര്‍ ഏക്നാഥ് ഷിന്‍ഡെയെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന വാദം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു. മഹാസഖ്യത്തെ ഭരണത്തിലേറ്റാന്‍ മുന്നില്‍ നിന്നത് ഷിന്‍ഡെ ആണെന്നും ധാംഗേക്കര്‍ പറഞ്ഞു.
 
എന്നാല്‍ ഈ പ്രസ്താവനയെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് ബി.ജെ.പി നേരിട്ടത്. 149 സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിച്ച് 137 എണ്ണം ജയിച്ച പാര്‍ട്ടിയാണ് ബി.ജെ.പിയെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായം പറയാന്‍ ധാംഗേക്കര്‍ക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും ബി.ജെ.പി മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖര്‍ ബാവന്‍കുലെയും പ്രവീണ്‍ ദരേക്കറും തിരിച്ചടിച്ചു. ഉദ്ധവ് താക്കറെ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന തിരക്കഥ അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 'ശകുനിമാര്‍' മഹാസഖ്യത്തിനുള്ളില്‍ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട സമയമായെന്നാണ് ബിജെപി നേതാവ് നിതീഷ് റണെ പ്രതികരിച്ചത്.ALSO READ: രാംലീല മൈതാനം സജ്ജം: നവംബർ 1-ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ 'ചലോ ദില്ലി' മഹാറാലി; കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ തലസ്ഥാനം
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യത

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതആര്‍ക്കും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നിലയില്‍ അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാകും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാവുക.

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു120 അംഗ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് നടന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻ

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻമുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ടീം വിടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെ ഹാര്‍ദ്ദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് ഡീലുകളെ വിലയിരുത്തി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ആര്‍ അശ്വിന്‍.

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ സോഫി സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍.

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

'നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു', നിപ മരുന്ന് വിവാദത്തിൽ കെ മുരളീധരൻ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് വീണാ ജോർജ്

'നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു', നിപ മരുന്ന് വിവാദത്തിൽ കെ മുരളീധരൻ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് വീണാ ജോർജ്ആരോഗ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, ഇത്രയും ഗൗരവകരവും സെന്‍സിറ്റീവുമായ വിഷയത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു നിരുത്തരവാദപരമായ മറുപടി നല്‍കിയതിന് കെ. മുരളീധരന്‍ പ്രസ്താവന തിരുത്തി മാപ്പ് പറയണമെന്നും വീണാ ജോര്‍ജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മോശം, ഷിന്‍ഡെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ശിവസേന, എംഎല്‍സി തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്ര മഹാസഖ്യത്തില്‍ ഭിന്നത രൂക്ഷം

ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മോശം, ഷിന്‍ഡെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ശിവസേന, എംഎല്‍സി തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്ര മഹാസഖ്യത്തില്‍ ഭിന്നത രൂക്ഷംഒക്ടോബര്‍ 23-ന് നടന്ന ബിരുദധാരികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും അഞ്ച് കൗണ്‍സില്‍ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയായ മഹാ വികാസ് അഘാഡി (MVA) 3 സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ മഹാസഖ്യത്തിന് 2 സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്കള്ളുഷാപ്പുകളില്‍ സ്ത്രീകളെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നത് വിലക്കിയിരുന്ന വ്യവസ്ഥ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമുള്ള തൊഴില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നിര്‍ണ്ണായക ഉത്തരവ്.

രാംലീല മൈതാനം സജ്ജം: നവംബർ 1-ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ 'ചലോ ദില്ലി' മഹാറാലി; കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ തലസ്ഥാനം

രാംലീല മൈതാനം സജ്ജം: നവംബർ 1-ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ 'ചലോ ദില്ലി' മഹാറാലി; കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ തലസ്ഥാനംപ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ റാലിക്ക് 10 ലക്ഷം പേരെ അണിനിരത്തുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി 3,000 പോലീസുകാരെയും 10,000 അര്‍ധസൈനികരെയും രാം ലീല മൈതാനിയുടെ പരിസരങ്ങളില്‍ വിന്യസിക്കും.

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു120 അംഗ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് നടന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്.