നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വിഎച്ച്പി, എല്ലാവരയും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് അമൃത ഫഡ്നാവിസ്
നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മഹാരാഷ്ട്രയില് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗര്ബ, ദണ്ഡിയ പരിപാടികളില് മുസ്ലിംകള്ക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കണമെന്ന വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ നിലപാട് ചര്ച്ചയാകുന്നു. നവരാത്രി വെറും സാംസ്കാരിക പരിപാടി മാത്രമല്ലെന്നും ഹിന്ദു ദേവതാ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതപരമായ ആഘോഷമാണെന്നുമാണ് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ നിലപാട്. അതിനാല് തന്നെ പരിപാടിയില് പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ ആധാര് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങള് പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് സംഘാടകര്ക്ക് വിഎച്ച്പി നല്കിയിരിക്കുന്ന നിര്ദേശം.
മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി നിതേഷ് റാണ വിഎച്ച്പി നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.ഗര്ബ, ദണ്ഡിയ പോലുള്ള ഉത്സവങ്ങള്ക്കിടെ ലവ് ജിഹാദ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങള് വര്ധിക്കുന്നുവെന്നാണ് റാണെയുടെ ആരോപണം. അതിനാല് തന്നെ പരിപാടിയില് പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ തിരിച്ചറിയല് രേഖകള് പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഇങ്ങനെ വരുന്നവര് ഹനുമാന് ചാലിസ ചൊല്ലണമെന്ന് കൂടി റാണ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിതേഷ് റാണയുടെ ഈ പരാമര്ശങ്ങളാണ് വിവാദം രൂക്ഷമാക്കിയത്.
Fadnavis should not be let anywhere near the central cabinet with this on his side.— ZuiP (@JbTopGdYea) September 9, 2026
Never trust anybody that blinks a thousand times per minute. https://t.co/WovSLoP0Hm
അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ ഭാര്യ അമൃത ഫഡ്നാവിസിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോള് സംഭവത്തെ വീണ്ടും ചര്ച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മുസ്ലിം വ്യക്തി സമാധാനപരമായി ഗര്ബയില് പങ്കെടുക്കുകയും ആഘോഷത്തില് സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില് അതില് തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്നായിരുന്നു അമൃത ഫഡ്നാവിസിന്റെ നിലപാട്. ഒക്ടോബര് 11നാണ് നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങള് സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്.