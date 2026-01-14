ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേസര്‍ ബീം യാത്രാ വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 14 ജനുവരി 2026 (20:27 IST)
കൊച്ചി: ഡിജെ പാര്ട്ടികള്, കാര്ണിവലുകള്, ഉത്സവ പരിപാടികള് എന്നിവയില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേസര് ലൈറ്റുകള് യാത്രാ വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയായി ഉയര്ന്നുവരുന്നു. വിമാനങ്ങള് താഴ്ന്ന ഉയരത്തില് പറക്കുമ്പോള് പ്രത്യേകിച്ച് ലാന്ഡിംഗ്, ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് തിളക്കമുള്ള ലേസര് രശ്മികള് പൈലറ്റുമാര്ക്ക് ഗുരുതരമായ അപകടമുണ്ടാക്കും. സിവില് ഏവിയേഷന് മന്ത്രാലയം പാര്ലമെന്റില് സമര്പ്പിച്ച വിവരങ്ങള് പ്രകാരം 2024 ല് രാജ്യത്തുടനീളം 548 ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
2025 ല് ഇതുവരെ 534 കേസുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഡല്ഹിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് സംഭവങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. കേരളത്തിന്റെ വ്യോമാതിര്ത്തിയില്, 2024 ല് 42 ഉം 2025 ല് 39 ഉം സംഭവങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.ലേസര് ലൈറ്റുകള്ക്ക് പുറമേ, ഹൈഡ്രജന് ബലൂണുകള്, പ്രകാശിതമായ കൈറ്റുകള് എന്നിവയും വിമാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില്, കുറ്റകൃത്യങ്ങള് ചെയ്യാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തികള് വിമാന കോക്ക്പിറ്റുകളില് മനഃപൂര്വ്വം ലേസര് പോയിന്ററുകള് ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് അധികൃതര് സംശയിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അത്തരം ലേസര് രശ്മികളുടെ ഉറവിടം തിരിച്ചറിയുന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മെയ്, ജൂണ് മാസങ്ങളില് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മൂന്ന് സംഭവങ്ങളില് ഉദ്ഭവസ്ഥാനം കണ്ടെത്താന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
ലേസര് ലൈറ്റുകള് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടാല് അവ റണ്വേ സിഗ്നല് ലൈറ്റുകളില് ഇടപെടുകയും പൈലറ്റിന്റെ വിധിന്യായത്തെയും കണക്കുകൂട്ടലുകളെയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് ജാഗ്രത പാലിക്കാനും വിമാനത്താവളങ്ങള്ക്ക് സമീപം ലേസര് ലൈറ്റുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും സിവില് ഏവിയേഷന് മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പൈലറ്റുമാര് ലേസര് ഇടപെടല് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്താല് വിമാനത്താവള അധികൃതര് സാധാരണയായി പോലീസിനെ അറിയിക്കും. എന്നിരുന്നാലും പല കേസുകളിലും എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാറില്ല. എയര്ക്രാഫ്റ്റ് നിയമങ്ങളും എയറോഡ്രോം മാനുവലുകളും വിമാനത്താവള പരിസരങ്ങളില് ലേസര് ലൈറ്റുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നിയമലംഘകര്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വരെ പിഴയും തടവും നേരിടേണ്ടിവരും.