തിങ്കള്‍, 20 ഏപ്രില്‍ 2026
കുംഭമേള വൈറല്‍ താരം ഗര്‍ഭിണി; പോലീസിന് മുന്നില്‍ ഉടന്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഭര്‍ത്താവ് ഫര്‍മാന്‍

ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 20 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:10 IST)
കുംഭമേള വൈറല്‍ താരമായ ഭാര്യ ഗര്‍ഭിണിയായതിനാല്‍ ഉടന്‍ പോലീസിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഭര്‍ത്താവ് ഫര്‍മാന്‍. മധ്യപ്രദേശ് കാര്‍ഗോണിലെ വനിതാ എസ്‌ഐയെയാണ് ഭര്‍ത്താവ് വിവരമറിയിച്ചത്. കേസില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെയും ഭര്‍ത്താവ് ഫര്‍മാനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈക്കോടതി മെയ് 20 പേരെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മാര്‍ച്ച് 11നാണ് പെണ്‍കുട്ടി തമ്പാനൂര്‍ പോലീസിനെ സമീപിക്കുന്നത്. പിതാവ് തന്നെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നാട്ടില്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നു എന്നുമാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ ഭര്‍ത്താവിനെതിരെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഡിഎസ്പിക്ക് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

ഈ പരാതിയില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം എന്നാണ് പോലീസ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിലാണ് ഭര്‍ത്താവ് ഫര്‍മാന്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.


