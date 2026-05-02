മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്; ത്രിപുര ഒന്നാമത്

ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണത്തില് ത്രിപുര ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്തിരാജ് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ 2023-24 ലെ പഞ്ചായത്ത് അഡ്വാന്സ്മെന്റ് ഇന്ഡക്സ് (പിഎഐ) റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ഈ നേട്ടം. ഒഡീഷ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. പശ്ചിമ ബംഗാള് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പഠനവുമായി സഹകരിച്ചില്ല. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ദാരിദ്ര്യ നിര്മാര്ജനം, ജലസേചനം, ശുചിത്വം, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വികസനം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റാങ്കിംഗ് നിശ്ചയിച്ചത്.
അതനുസരിച്ച് ത്രിപുരയിലെ 1,176 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് 943 എണ്ണം (80%) എ ഗ്രേഡ് നേടി. 941 പഞ്ചായത്തുകളുള്ള കേരളത്തില് 95 (10%) എണ്ണം എ ഗ്രേഡ് നേടി. ത്രിപുരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന 233 പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ബി ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചപ്പോള് കേരളത്തില് 840 പഞ്ചായത്തുകള് ബി വിഭാഗത്തിലാണ്. കേരളത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന ആറ് പഞ്ചായത്തുകള് സി ഗ്രേഡിന് കീഴിലാണ്.
റാങ്കിംഗില് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഉത്തര്പ്രദേശ്, ബിഹാര്, മധ്യപ്രദേശ്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാന് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട് എന്നിവയാണ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്.