ഇന്ത്യന്‍ കപ്പല്‍ സുരക്ഷിതമായി ഹോര്‍മുസ് കടന്നത് ഇറാന്‍ നാവികസേനയുടെ അകമ്പടിയോടെ

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026 (19:35 IST)
ഇന്ത്യന്‍ കപ്പല്‍ സുരക്ഷിതമായി ഹോര്‍മുസ് കടന്നത് ഇറാന്‍ നാവികസേനയുടെ അകമ്പടിയോടെ. ഇന്ത്യന്‍ കപ്പല്‍ യാത്രയില്‍ ഉടനീളം ഇറാന്‍ നാവിക സേനയുമായി റേഡിയോ ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു. കപ്പലിന്റെ പതാക, പുറപ്പെട്ട സ്ഥലം, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ ഇറാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ശേഖരിച്ചതായി ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അതേസമയം ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ജാപനീസ് കപ്പലുകള്‍ക്ക് കടന്നുപോകാന്‍ ഇറാന്റെ അനുവാദമുണ്ടെന്ന് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഘിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ക്യോഡോ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച ക്യോഡോയ്ക്ക് നല്‍കിയ ഫോണ്‍ അഭിമുഖത്തിലാണ് അരാഗ്ചി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാന്‍ ഉപരോധം ലോകത്തെ ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് സംഘര്‍ഷം നാലാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മാര്‍ച്ച് ആദ്യം മുതല്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള മിക്ക കപ്പല്‍ ഗതാഗതവും നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

എണ്ണ വാതക ഗതാഗതത്തിനുള്ള ജലപാതയായ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് ലോകത്തിലെ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ ഏകദേശം അഞ്ചിലൊന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാതയാണ്. യുഎസിനും സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്കും ഒഴികെ എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ പാത തുറന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇറാന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. മാര്‍ച്ച് 1 നും 15 നും ഇടയില്‍ ഏകദേശം 90 കപ്പലുകള്‍ ഈ കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്.


