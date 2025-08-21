സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (10:32 IST)
റഷ്യയില് നിന്ന് വീണ്ടും എണ്ണ വാങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്. ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന്, ഭാരത് പെട്രോളിയം എന്നീ കമ്പനികളാണ് റഷ്യന് എണ്ണയ്ക്ക് പുതിയ ഓര്ഡറുകള് നല്കി രംഗത്തെത്തിയത്. നേരത്തെ അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്കെതിരെ താരിഫ് ചുമത്തിയതിന് പിന്നാലെ റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് കമ്പനികള് കുറച്ചിരുന്നു.
എന്നാല് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപും റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് പുടിനും തമ്മില് ചര്ച്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യന് കമ്പനികള് വീണ്ടും റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങി തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യന് കമ്പനികള് റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് കുറച്ചപ്പോള് ചൈന കൂടുതലായി എണ്ണ വാങ്ങാന് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടര്ന്നാല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 27 മുതല് 25 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യന് പൊതുമേഖല കമ്പനികള്ക്ക് കൂടുതല് എണ്ണ വാങ്ങാന് രംഗത്ത് വന്നത്. വിപണിയിലെ വിലയും സാഹചര്യവും നോക്കി റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുമെന്ന് ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കി.