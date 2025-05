നാവികസേന പാക്കിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. കൊച്ചി നാവികാസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്ത് ആണ് കറാച്ചി തുറമുഖത്ത് ആക്രമണത്തിനു നേതൃത്വം നല്‍കിയതെന്ന് ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് എബിപി ആനന്ദ ന്യൂസ് ആണ്. മലയാളത്തിലെ ചില പ്രമുഖ ചാനലുകളും ഇതേ കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



കറാച്ചി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന തരത്തില്‍ ഒരു വീഡിയോയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നു. ഇത് മൂന്ന് വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഫിലാഡല്‍ഫിയയില്‍ നടന്ന ഒരു വിമാനാപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണെന്ന് ആള്‍ട്ട് ന്യൂസ് സ്ഥാപകന്‍ മുഹമ്മദ് സുബൈര്‍ കണ്ടെത്തി.



As the conflict between India and Pakistan widened on may 8, Bengali news channel ABP Ananda showed a 3-month-old video of a plane crash in Philadelphia in their bulletin as the aftermath of an INS Vikrant strike in the port city of Karachi | @OishaniB_https://t.co/j2Zvp8wSoi