സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 15 ജനുവരി 2026 (08:49 IST)
ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയില് (ഐഎഎഫ്) യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഫ്രാന്സില് നിന്ന് റാഫേല് യുദ്ധവിമാനങ്ങള് വാങ്ങാന് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധ വെബ്സൈറ്റായ ഏവിയന്സ് ലെജന്ഡേഴ്സ് ഈ കരാറിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി നിരവധികാര്യങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് റാഫേല് യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നൂതനമായ പതിപ്പ് ഇന്ത്യ വാങ്ങാന് പോകുന്നുവെന്ന് അതില് പറയുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല് മാക്രോണിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശന വേളയില് ഇന്ത്യയും ഫ്രാന്സും തമ്മിലുള്ള കരാര് ഒപ്പിടുമെന്ന് അതില് പറയുന്നു.
മേക്ക് ഇന് ഇന്ത്യ സംരംഭത്തിന് കീഴില് ഇന്ത്യയില് തദ്ദേശീയമായി നിര്മ്മിക്കുന്ന 114 റാഫേല് യുദ്ധവിമാനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതാണ് കരാറില് ഉള്പ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയും ഫ്രാന്സും തമ്മിലുള്ള കരാറില് ഹ്രസ്വകാല ഇടത്തരം കാലയളവില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 90 പുതിയ റാഫേല് എഫ്4 യുദ്ധവിമാനങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യുന്നതും ഉള്പ്പെടുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. കൂടാതെ, നിലവില് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയുടെ ഇന്വെന്ററിയിലുള്ള 36 റാഫേല് യുദ്ധവിമാനങ്ങള് എഫ്4 വേരിയന്റിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും.
ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേനയുടെയും ഫ്രഞ്ച് നാവികസേനയുടെയും നിലവിലുള്ള വകഭേദങ്ങള്ക്കായി എഫ്4 വേരിയന്റിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമായിരിക്കും ഈ നവീകരണം. കരാറിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണിതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടം ഒരു ഇടത്തരം ദീര്ഘകാല കരാറായിരിക്കും. അതില് 24 റാഫേല് എഫ്5 വിമാനങ്ങളുടെ ഒരു ബാച്ച് ഉള്പ്പെടും, ഇവയെല്ലാം ഫ്രാന്സില് ഡസ്സോള്ട്ട് ഏവിയേഷന് നിര്മ്മിക്കും.