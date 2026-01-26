തിങ്കള്‍, 26 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനില്‍ നിന്നുള്ള കാറുകളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 110 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 40 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാന്‍ ഇന്ത്യ

Hazard warning light,What is hazard light in vehicles,When to use hazard warning light,Hazard light proper use,Hazard light misuse,ഹസാര്‍ഡ് ലൈറ്റ് എന്താണ്,വാഹനം ഹസാര്‍ഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗം,എപ്പോഴാണ് ഹസാര്‍ഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്,ഹസാര്‍ഡ് ലൈറ്റ് തെറ്റായ
car
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 26 ജനുവരി 2026 (13:14 IST)
യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനില്‍ നിന്നുള്ള കാറുകളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവയില്‍ വലിയ കുറവ് വരുത്താനും തീരുവ 110 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 40 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാനും ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിടുന്നു. ന്യൂഡല്‍ഹിയും ബ്രസ്സല്‍സും ദീര്‍ഘനാളായി കാത്തിരുന്ന സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറില്‍ (എഫ്ടിഎ) ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ നീക്കം. ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന.

27 രാജ്യങ്ങളുള്ള യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനില്‍ നിന്ന് 15,000 യൂറോയില്‍ കൂടുതല്‍ ഇറക്കുമതി വിലയുള്ള കാറുകളുടെ ഇറക്കുമതി നികുതി ഉടന്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ സമ്മതിച്ചതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കാലക്രമേണ ഈ തീരുവകള്‍ 10 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയും. ഇത് ഫോക്സ്വാഗണ്‍, മെഴ്സിഡസ് ബെന്‍സ്, ബിഎംഡബ്ല്യു തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യന്‍ വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഗണ്യമായി എളുപ്പമാക്കും.

ഇന്ത്യ നിലവില്‍ വിദേശ കാറുകള്‍ക്ക് 70 ശതമാനം മുതല്‍ 110 ശതമാനം വരെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തുന്നുണ്ട്. ടെസ്ല സിഇഒ എലോണ്‍ മസ്‌ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആഗോള ഓട്ടോ എക്സിക്യൂട്ടീവുകള്‍ ഈ നയത്തെ പലപ്പോഴും വിമര്‍ശിക്കുന്നു. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര തുടങ്ങിയ ആഭ്യന്തര കമ്പനികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ ആദ്യ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് തീരുവ കുറയ്ക്കലില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :