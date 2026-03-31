ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2026
ഡെങ്കി വാക്‌സിന്‍ ക്യുഡെംഗ ജപ്പാനില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:16 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡെങ്കിപ്പനിക്കുള്ള വാക്‌സിന്‍ 'ക്വുന്‍ഡംഗ' (TAK-003) ഇന്ത്യ ജപ്പാനില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യും. സെന്‍ട്രല്‍ ഡ്രഗ്‌സ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ (CDSCO) വിദഗ്ധ സമിതി ഈ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് അംഗീകാരം നല്‍കി. എന്നിരുന്നാലും 4 മുതല്‍ 60 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറലിന്റെ അന്തിമ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ വാക്‌സിന്‍ നല്‍കൂ. ജാപ്പനീസ് ബയോഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനിയായ ടകെഡയാണ് ഈ വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

ഇന്ത്യയില്‍ 4 നും 60 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള 480 പേരില്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തി. വാക്‌സിന്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. നിലവില്‍ ലോകത്തിലെ ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരായ ഏക അംഗീകൃത വാക്‌സിന്‍ ഇതാണ്. ഏകദേശം 64 ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ട്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലും യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലും ഉള്‍പ്പെടെ 41 രാജ്യങ്ങളില്‍ വാക്‌സിന്‍ ഇതിനകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൂന്ന് മാസത്തെ ഇടവേളയില്‍ രണ്ട് ഡോസുകളായി ഇത് നല്‍കും. 6 മുതല്‍ 16 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക്, മുന്‍കൂര്‍ പരിശോധന കൂടാതെ തന്നെ വാക്‌സിന്‍ നല്‍കാം.


