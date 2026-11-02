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  4. India's First Indigenous Bullet Train: BEML Crafting High-Speed Trainsets for Mumbai-Ahmedabad Corridor
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (13:41 IST)

മണിക്കൂറിൽ 280 കി മീ വേഗത, 8 കോച്ച് ,557 യാത്രക്കാൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വരുന്നു..

പരമാവധി 280 കിലോമീറ്റര്‍ മണിക്കൂര്‍ ടെസ്റ്റ് വേഗതയും 249 കിലോമീറ്റര്‍ മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തന വേഗതയും കൈവരിക്കാന്‍ തക്കവണ്ണമാണ് ഇതിന്റെ രൂപകല്‍പ്പന.

Indias first indigenous bullet train BEML B28
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (13:44 IST)
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ഇന്ത്യയുടെ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതത്തില്‍ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഹൈസ്പീഡ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പുറത്തിറങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നു. മുംബൈ- അഹമ്മദാബാദ് ഹൈസ്പീഡ് റെയില്‍ കോറിഡോറിലാണ് ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ ഓടുക. ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ബെംഗളുരുവിലെ ബിഇഎംഎല്‍ ആദിത്യ പ്ലാന്റിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
 
പരമാവധി 280 കിലോമീറ്റര്‍ മണിക്കൂര്‍ ടെസ്റ്റ് വേഗതയും 249 കിലോമീറ്റര്‍ മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തന വേഗതയും കൈവരിക്കാന്‍ തക്കവണ്ണമാണ് ഇതിന്റെ രൂപകല്‍പ്പന. 202 മീറ്റര്‍ ആകെ നീളമുള്ള ട്രെയിന്‍ സെറ്റില്‍ എട്ട് കോച്ചുകളാണുള്ളത്.
 
സീറ്റിംഗ് ക്രമീകരണവും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും 
 
യാത്രക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രെയിനിന്റെ വിന്യാസം.
 
 3x2 ക്രമീകരണത്തിലുള്ള 7 സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളും, 2x2 ക്രമീകരണമുള്ള ഒരു എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് കോച്ചും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 557 യാത്രക്കാര്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാം.
 
 ഭാവിയിലെ ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ട് എട്ട് കോച്ച് ട്രെയിനുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് 16 കോച്ചുകളുടെ ട്രെയിനാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കും.
 
 വിനോദ ആവശ്യത്തിനായി വൈഫൈ (Wi-Fi) ഇന്‍ഫോടൈന്‍മെന്റ് സംവിധാനവും അടിയന്തര ആശയവിനിമയത്തിനായി 'എമര്‍ജന്‍സി ടോക്ക്-ബാക്ക്' യൂണിറ്റുകളും അകത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
 
സാങ്കേതിക വിദ്യയും സുരക്ഷയും 
 
എയര്‍ ഡൈനാമിക് ഡിസൈന്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ട്രെയിനിന്റെ മുന്‍ഭാഗം രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടണലുകളില്‍ കടക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സോണിക് ബൂം, കാറ്റിന്റെ പ്രതിരോധം എന്നിവ കുറയ്ക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും.
 
ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായ വെസ്റ്റിബ്യൂളുകള്‍, ട്രെയിനിലേക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കും എളുപ്പം കയറാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റെപ്പുകള്‍, ബയോ-ഡൈജസ്റ്റര്‍ ശൗചാലയങ്ങള്‍, ശബ്ദമലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട് ഇന്‍സുലേഷന്‍ ബോഡി എന്നിവയും ട്രെയിനിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.
 
യാത്രയിലുടനീളം വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ പാാസഞ്ചര്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റം ബി 28 ട്രെയിനിലുണ്ടാകും. കോച്ചുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ എല്‍സിഡി സ്‌ക്രീനുകളില്‍ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, പ്രാദേശിക ഭാഷകളില്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കും. എല്ലാവര്‍ക്കും എളുപ്പത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ വിധത്തില്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉയരത്തിന് തുല്യമായ ഫ്‌ലോര്‍ ലെവലാകും ട്രെയിനിലുണ്ടാവുക. 
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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