ഐഎംഎഫ് ജിഡിപി റാങ്കിംഗില്‍ ഇന്ത്യ ഇനി നാലാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയല്ല; കാരണം ഇതാണ്

WEBDUNIA|
Last Modified വെള്ളി, 17 ഏപ്രില് 2026 (13:22 IST)
അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വേള്ഡ് ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് പ്രകാരം ആഗോള സാമ്പത്തിക ലീഗ് പട്ടികയില് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. നാലാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എന്ന നിലയില് നിന്ന് ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങി. അതേസമയം റാങ്കിംഗില് മാറ്റം വന്നിട്ടും ആഗോളതലത്തില് ഏറ്റവും വേഗത്തില് വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ
തുടരുകയാണ്.
ഐഎംഎഫ് കണക്കുകള് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി 2025 ല് ഏകദേശം 3.92 ട്രില്യണ് ഡോളറിലെത്തി. 2024 ല് ഇത് 3.5 ട്രില്യണ് ഡോളറായിരുന്നുവെന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. അതേ കാലയളവില് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിന്റെ ജിഡിപി 4 ട്രില്യണ് ഡോളറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ജപ്പാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ 4.44 ട്രില്യണ് ഡോളറാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയെ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് താഴ്ത്തി.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യന് രൂപയുടെ മൂല്യം ഒരു യുഎസ് ഡോളറിന് ഏകദേശം 84.6 രൂപയില് നിന്ന് 88.5 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഇതുമൂലമാണ് ജിഡിപി വളര്ച്ചാനിരക്ക് കുറഞ്ഞത്.