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ഇന്ത്യ ഡീസല്, ജെറ്റ് ഇന്ധന കയറ്റുമതി നികുതി ലിറ്ററിന് 7 രൂപ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു; പെട്രോളിന്റെ ലെവി കുറച്ചു
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതുമൂലം ആഗോള ഊര്ജ്ജ വില കുതിച്ചുയര്ന്നതിനാല് ഡീസലിന്റെയും വ്യോമയാന ടര്ബൈന് ഇന്ധനത്തിന്റെയും (എടിഎഫ്) കയറ്റുമതിയുടെ നികുതി ഇന്ത്യ ലിറ്ററിന് 7 രൂപ വീതം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, പെട്രോള് കയറ്റുമതിയുടെ ലെവി സര്ക്കാര് കുറച്ചു.
ഡീസലിന്റെ കയറ്റുമതി തീരുവ ലിറ്ററിന് 8.5 രൂപയില് നിന്ന് 15.5 രൂപയായും വ്യോമയാന ടര്ബൈന് ഇന്ധന തീരുവ ലിറ്ററിന് 7.5 രൂപയില് നിന്ന് 14.5 രൂപയായും ഉയര്ത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്ധന വിലയും ശുദ്ധീകരണ ലാഭവും കണക്കിലെടുത്ത് സര്ക്കാര് രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കല് നടത്തുന്ന അപ്രതീക്ഷിത നികുതി അവലോകനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങള്. ഈ ആഴ്ച യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷത്തെത്തുടര്ന്ന് ക്രൂഡ് ഓയില് വില കുതിച്ചുയര്ന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പരിഷ്കരണം.
അതേസമയം സംഘര്ഷം കാരണം തുടര്ച്ചയായ നാലാം ദിവസവും എണ്ണവില ഉയര്ന്നു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയില് 33 സെന്റ് അഥവാ 0.4 ശതമാനം ഉയര്ന്ന് ബാരലിന് 85.28 ഡോളറിലെത്തി. അതേസമയം യുഎസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റര്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറുകള് 42 സെന്റ് അഥവാ 0.5 ശതമാനം ഉയര്ന്ന് ബാരലിന് 80.02 ഡോളറിലെത്തിയതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
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