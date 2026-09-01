രാജ്യം പുരോഗതിയിൽ, ചിലർ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ... ജനങ്ങൾ ചെലവ് ചുരുക്കണം!
ആഗോളതലത്തില് സാമ്പത്തികമായ വെല്ലുവിളികളും അസ്ഥിരതയും നിലനില്ക്കെ 7.8 ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായത്.
ഇന്ത്യന് സമ്പദ് ഘടന ഒരു വലിയ കടങ്കതയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനുമപ്പുറമുള്ള വളര്ച്ച കൈവരിച്ചെന്നാണ് ജനങ്ങളോട് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കിയത്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിന്റെയും ദൃഡനിശ്ചയത്തിന്റെയും വിജയമാണിതെന്നും എന്നാല് രാജ്യം മികച്ച വളര്ച്ച കൈവരിക്കുമ്പോള് ചിലര് നിരാശയില് അസത്യങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ആഗോളതലത്തില് സാമ്പത്തികമായ വെല്ലുവിളികളും അസ്ഥിരതയും നിലനില്ക്കെ 7.8 ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായത്. ഇന്ത്യ അതിവേഗം മുന്നേറുകയാണെന്നും ഈ നേട്ടം കൂട്ടായ ശക്തിയുടെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമ്പോള് രാജ്യത്തിനായി സ്വര്ണം അനാവശ്യമായി വാങ്ങുന്നതും ആഡംബര വിവാഹങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും പ്രധാനമന്ത്രി ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്.
ആത്മനിര്ഭര് ഭാരത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന് ജനങ്ങള് സ്വദേശി ഉത്പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം, വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെക്കുള്ള വിനോദയാത്രകള് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും വിവാഹങ്ങള് വിദേശത്ത് നടത്തുന്നതിന് പകരം വെഡ് ഇന് ഇന്ത്യ നയം പിന്തുടരണമെന്നും ജനങ്ങളോട് പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യര്ഥിച്ചു. രാജ്യം പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണെങ്കിലും സ്വര്ണം വാങ്ങുന്നതില് നിയന്ത്രണം വരുത്തണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറ്റൊരു ആവശ്യം.
#WATCH | Prime Minister @narendramodi posts on the social media platform, Instagram; PM Modi says "Heartiest congratulations to my fellow citizens. A growth rate of 7.8%, the nation is filled with joy. I congratulate the people of this country for their resolve and their… pic.twitter.com/7RnhGzRzhF— DD India (@DDIndialive) September 1, 2026
രാജ്യത്തിനുള്ളില് കടുത്ത നിരാശയും നുണകളും പ്രചരിപ്പിക്കാന് ചിലര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാജ്യത്ത് ജൂട്ട് കി ഗൂഞ്ച് പരത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം മറികടന്നാണ് രാജ്യം 7.8 % വളര്ച്ച കൈവരിച്ചത്. നിങ്ങള് വെറുതെ കാഴ്ചകള് കാണാനായി വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുത്. വലിയ ആവശ്യമില്ലെങ്കില് സ്വര്ണം ഒഴിവാക്കണം. നമ്മള് എത്രത്തോളം സ്വദേശി ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കും സ്വാശ്രയത്വത്തിനും മുന്ഗണന നല്കുന്നുവോ അത്രയും വേഗം രാജ്യം വികസിതഭാരതമാകുമെന്നും അതിനായി 140 കോടി ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് മുന്നേറണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.