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  4. India’s Fertility Rate Falls to 1.9: Population Growth Enters a New Demographic Phase
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (17:52 IST)

ചരിത്രത്തിലാദ്യം, ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് നെഗറ്റീവിൽ, ആശങ്കപ്പെടണമോ?

ജനസംഖ്യ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനായി 2.1 ആണ് റിപ്ലേസ്‌മെന്റ് ഫെര്‍ട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്.

India fertility rate
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (16:30 IST)
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ഇന്ത്യയിലെ ആകെ പ്രസവനിരക്ക് ആദ്യമായി നെഗറ്റീവില്‍. 2024ല്‍ രാജ്യത്തെ പ്രസവനിരക്ക് ജനസംഖ്യ നിരക്ക് നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള പരിധിയായ 2.1നും താഴെയെത്തിയതായി സാമ്പിള്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സിസ്റ്റം റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1.9 എന്നതാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്. ഇത് ജനസംഖ്യ വളര്‍ച്ചയുടെ വേഗത കുറയുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്.   ജനസംഖ്യ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനായി 2.1 ആണ് റിപ്ലേസ്‌മെന്റ് ഫെര്‍ട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്.
 
നിലവില്‍ രാജ്യത്തെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് TFR 2.1ന് മുകളിലുള്ളത്. ബിഹാറിലാണ് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് 2.9. അതേസമയം ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇത് 1.2 മാത്രമാണ്. വികസനം, നഗരവല്‍ക്കരണം, വിദ്യാഭ്യാസം, സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില്‍പങ്കാളിത്തം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യാ പ്രവണതകള്‍ വ്യത്യസ്തമാകുന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണിത്. സ്ത്രീകളിലെ ഉയര്‍ന്ന വിദ്യഭ്യാസമാണ് ജനനനിരക്ക് കുറയുന്നതിലെ പ്രധാന കാരണം. വിവാഹ പ്രായം ഉയര്‍ന്നത്. മെച്ചപ്പെട്ട ഗര്‍ഭനിരോധന മാര്‍ഗങ്ങള്‍, ചെറിയ കുടുംബത്തിന് സമൂഹത്തിനിടയില്‍ ലഭിച്ച അംഗീകാരം, തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് കാരണമാണ്.
 
TFR 2.1ന് താഴെയെത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ ഉടന്‍ കുറയാന്‍ തുടങ്ങുമെന്ന് കരുതാനാകില്ല. നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് വലിയൊരു യുവജനസംഖ്യയുള്ളതിനാല്‍ പോപ്പുലേഷന്‍ മൊമന്റം തുടരും. എന്നാല്‍ വൈകാതെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയ വിഭാഗം പ്രായമുള്ളവരായി വരും. ജനനനിരക്ക് കുറയുന്നത് ഭാവിയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ തൊഴില്‍ശേഷിയിലും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും. യുവജനസംഖ്യയുടെ വിഹിതം കുറയുകയും മുതിര്‍ന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത, പെന്‍ഷന്‍, ആരോഗ്യപരിചരണം, ദീര്‍ഘകാല പരിചരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കേണ്ടതായി വരും.
 
കുറഞ്ഞ പ്രസവനിരക്കും ഉയര്‍ന്ന ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യവും ചേര്‍ന്ന് വേഗത്തില്‍ പ്രായമേറിയ സമൂഹമായി മാറിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉദാഹരണമാണ് ജപ്പാന്‍. ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ജപ്പാന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, സമാനമായ ജനസംഖ്യാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രാരംഭ സൂചനകളാണ് രാജ്യത്ത് പ്രകടമാകുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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