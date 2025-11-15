സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 15 നവംബര് 2025 (11:45 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ഭാര്യ തെരുവ് നായ്ക്കള്ക്ക് തന്നേക്കാള് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അഹമ്മദാബാദില് നിന്നുള്ള 41 വയസ്സുള്ള ഒരാള് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഭാര്യ തെരുവ് നായ്ക്കളെ വീടിനുള്ളില് ഉറങ്ങാന് അനുവദിക്കുന്നതിനാല് കിടക്കയില് കിടക്കാന് പോലും സ്ഥലമില്ലെന്ന് അയാള് പറയുന്നു. അവയെ ഓടിക്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോള് അവ അയാളെ കടിച്ചു. 2006-ല് വിവാഹിതയായതിനുശേഷം താന് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഇനി അത് സഹിക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും അയാള് പറയുന്നു. ഭാര്യ ഒരു മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തകയാണ്.
ശാരീരിക അടുപ്പത്തില് അവള്ക്ക് താല്പ്പര്യമില്ലെന്നും അത് അദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ലൈംഗികാരോഗ്യത്തെ പോലും ബാധിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അയാള് പറയുന്നു. അവര് താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് തെരുവ് നായ്ക്കളെ വീട്ടില് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അവള് തെരുവ് നായ്ക്കളെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് തുടരുന്നു. സോഷ്യല് മീഡിയയില് അവര് അവനോടൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോകള്ക്ക് പകരം തെരുവ് നായ്ക്കളെ ചുംബിക്കുന്ന ഫോട്ടോകള് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
2017-ല് അഹമ്മദാബാദ് കുടുംബ കോടതിയില് അദ്ദേഹം നേരത്തെ വിവാഹമോചന ഹര്ജി ഫയല് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് താന് നേരിട്ട ക്രൂരത വിശദീകരിച്ചിട്ടും അത് തള്ളി. ഒത്തുതീര്പ്പായി 15 ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല് ഭാര്യ 2 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഭാര്യ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും നിഷേധിച്ചു.