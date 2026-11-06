UP Elections : ആൾദൈവത്തെ വെച്ചുള്ള ബിജെപിയുടെ കളി പാളി, ധീരേന്ദ്ര ശാസ്ത്രി യാദവരുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്
അതേസമയം പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ധീരേന്ദ്ര ശാസ്ത്രി മാപ്പുപറഞ്ഞ് വീഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തുവിട്ടു.
इन्होंने यदुवंशियों और रघुवंशियों दोनों की भावनाएं आहत की हैं। अब इन्हें न ब्रज में प्रवेश मिलेगा, न अवध में। अब न तो कोई सच्चा रघुवंशी इनका स्वागत करेगा, न सच्चा यदुवंशी। उप्र-मप्र के बार्डर पर इनकी नाकाबंदी का बोर्ड लग जाना चाहिए, जिस पर लिखा हो : ‘ईशनिंदा’ करनेवालों का उप्र की धर्म-भूमि पर प्रवेश वर्जित है। जिसने धर्म-मज़हब नहीं छोड़ा वो अगली बार सम्प्रदायों पर छींटाकशी करने से बाज़ नहीं आयेगा। समझाने की ज़रूरत नहीं अगला नंबर किस का है। नेपाल बार्डर भी बंद करना पड़ेगा नहीं तो उधर से इधर आना ज़्यादा पास पड़ेगा। लगता है उप्र में किसी बाहरी के इशारे पर किसी की राजनीतिक-धार्मिक सत्ता को चुनौती देने का काम हो रहा है। आपस की टकराहट में सियासी लोग भगवान को क्यों ला रहे हैं।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 4, 2026
#WATCH | बाबा बागेश्वर का 'टेढ़ा' ज्ञान...यूपी में घमासान देखें 'जनहित' चित्रा त्रिपाठी (@chitraaum) के साथ | https://t.co/SMm0dUypVm #BabaBageshwar #DhirendraShastri #SamajwadiParty #UP #ChitraTripathiOnABP #JanhitOnABP #ABPNews https://t.co/KVFytIFmft— ABP News (@ABPNews) November 3, 2026