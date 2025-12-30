മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാളും ആയുധങ്ങളും നൽകി ഹിന്ദുത്വവാദികൾ; ആറ് പേർ പിടിയിൽ

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 30 ഡിസംബര് 2025 (13:33 IST)
ഗാസിയാബാദ്: ഗസിയാബാദിലെ ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാളും മഴുവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈമാറിയ സംഭവത്തിൽ ആറ് ഹിന്ദു രക്ഷ ദൾ
പ്രവർത്തകർ പിടിയിൽ. ഷാലിമാർ ഗാർഡൻ കോളനിയിലായിരുന്നു സംഭവം. ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആയുധങ്ങൾ നൽകിയതെന്നാണ് വിശദീകരണം.
നഗരത്തിൽ റോഡരികിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയുധങ്ങൾ നിരത്തിവെച്ച് സ്റ്റാൾ തുറന്നായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നാലെ ജയ് ശ്രീറാം മുഴക്കി വീടുകളിലെത്തി ആയുധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധവും ഇവർ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ജീവിതം ദുസഹമാണെന്നും ഇതേ അവസ്ഥ ഇവിടെ തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹിന്ദു രക്ഷ ദൾ പ്രസിഡന്റ് ഭൂപെന്ദ്ര ചൗധുരി വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് 250ഓളം ആയുധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഭൂപെന്ദ്ര വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ ഭൂപെന്ദ്രയുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ പ്രതികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.