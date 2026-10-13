സതീശൻ രാജിവെച്ചാൽ ഞാനും രാജിവയ്ക്കാം; വെല്ലുവിളിയുമായി ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രി
Himanta Biswa Sarma, VD Satheesan and Rahul Gandhi
ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് അസം മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയർത്തുന്ന വോട്ട് ചോരി ആരോപണം ശരിവെച്ച് താൻ രാജിവയ്ക്കാമെന്നും എന്നാൽ അങ്ങനെ രാജിവയ്ക്കണമെങ്കിൽ കേരളം, കർണാടക, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ പറഞ്ഞു.
ബാലറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താം
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും അവരുടെ സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന കേരളം, തെലങ്കാന, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടും രാജിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ താനും രാജിവെച്ച് ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാമെന്നാണ് ഹിമന്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. രാഹുൽ പറയുന്നത് പോലെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് കീഴിൽ വോട്ട് ചോരി ആരോപണത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ഈ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളും അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്ന് ഹിമന്ത ചോദിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് വെട്ടിൽ
2023 ന് ശേഷം രാജ്യത്ത് നടന്ന എല്ലാ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറയുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അട്ടിമറിയുണ്ടെന്ന നിലപാട് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം ആവർത്തിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അട്ടിമറിയുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ജയിച്ച വി.ഡി.സതീശനും രാജിവയ്ക്കണമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ നിലപാട്. കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനു സംശയമില്ലേയെന്നും ബിജെപി മറുചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു.
സിപിഎം നിലപാട്
എസ്.ഐ.ആർ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തോൽവിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് സിപിഎം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ബിജെപി സതീശൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് സിപിഎം ഏറ്റുപിടിക്കില്ല. Also Read: കളി കാണാൻ മറക്കണ്ട, ഇന്ന് ത്രില്ലർ; ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ജയം ആറ് വിക്കറ്റ് അകലെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വേണം 319 റൺസ്