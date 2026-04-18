ശനി, 18 ഏപ്രില്‍ 2026
ഡിഎ വര്‍ധന: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും സന്തോഷവാര്‍ത്ത, 2% ക്ഷാമബത്ത വര്‍ദ്ധനവിന് അംഗീകാരം

WEBDUNIA| Last Modified ശനി, 18 ഏപ്രില്‍ 2026 (16:18 IST)
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും 2% ഡിയര്‍നെസ് അലവന്‍സ് (ഡിഎ) വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി. പണപ്പെരുപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡിയര്‍നെസ് അലവന്‍സ്. സാധാരണയായി ജനുവരിയിലും ജൂലൈയിലും വര്‍ഷത്തില്‍ രണ്ടുതവണ ഇത് പരിഷ്‌കരിക്കാറുണ്ട്. തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ലേബര്‍ ബ്യൂറോ എല്ലാ മാസവും പുറത്തിറക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക (സിപിഐ-ഐഡബ്ല്യു) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത്.

ഇത്തവണ പ്രഖ്യാപനം വൈകി. സാധാരണയായി സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനത്തിലാണ് വര്‍ധന പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ളതെന്നും ഒക്ടോബര്‍ ആദ്യം കുടിശ്ശിക നല്‍കുമെന്നും കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് സെന്‍ട്രല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആന്‍ഡ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ് (സിസിജിഇഡബ്ല്യു) പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം ഒരു കോടിയിലധികം ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വര്‍ദ്ധനവ് നിസ്സാരമാണെങ്കിലും പ്രതിമാസ വരുമാനം ചെറുതായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് കുറച്ച് ആശ്വാസം നല്‍കും.

ഈ വര്‍ദ്ധനവ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ശമ്പളത്തില്‍ ചെറുതെങ്കിലും ശ്രദ്ധേയമായ വര്‍ദ്ധനവിന് കാരണമാകും. മിക്ക ജീവനക്കാര്‍ക്കും, വര്‍ദ്ധനവ് അവരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം:അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: 30,000 രൂപ

പഴയ ഡിഎ (58%): 17,400 രൂപ
പുതിയ ഡിഎ (60%): 18,000 രൂപ
പ്രതിമാസ വര്‍ദ്ധനവ്: 600 രൂപ
ഇതിനര്‍ത്ഥം 30,000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നേടുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരന് പരിഷ്‌കരണത്തിന് ശേഷം ഓരോ മാസവും 600 രൂപ കൂടി ലഭിക്കും എന്നാണ്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


