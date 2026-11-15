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  4. 'Full Stop After Ajit Pawar’s Death': Supriya Sule Rules Out NCP Merger, Dismisses NDA Rumors
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 15 November 2026 (15:54 IST)

എൻ.സി.പി. ലയനസാധ്യതകൾ അജിത് പവാറിന്റെ വിയോഗത്തോടെ അവസാനിച്ചു, അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി സുപ്രിയ സുലെ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (13:56 IST)
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എന്‍.സി.പി.യിലെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മില്‍ ലയിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണവിരാമമിട്ട് എന്‍.സി.പി. (ശരദ് പവാര്‍ വിഭാഗം) വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റും എം.പി.യുമായ സുപ്രിയ സുലെ. തന്റെ സഹോദരന്‍ അജിത് പവാര്‍ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ ലയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാല വിയോഗത്തോടെ ആ വിഷയത്തിന് പൂര്‍ണ്ണമായി തിരശ്ശീല വീണെന്നും സുപ്രിയ വ്യക്തമാക്കി. മുംബൈയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.
 
ലയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അജിത് പവാര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്ന് (നിലവില്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുനേത്ര പവാര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന വിഭാഗം) യാതൊരുവിധ ആശയവിനിമയവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രിയ പറഞ്ഞു. 'സഹോദരന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ ലയനത്തെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുകയും ഒരു തീയതി വരെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങിയ അന്ന് തന്നെ ആ അധ്യായം അവസാനിച്ചു. എന്‍.ഡി.എ. മുന്നണിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചര്‍ച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല,' സുപ്രിയ സുലെ തീര്‍ത്തുപറഞ്ഞു.
 
മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് പ്രഫുല്‍ പട്ടേലുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ ലയന ചര്‍ച്ചകളുടെ ഭാഗമാണെന്ന വാര്‍ത്തകളെയും അവര്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പാര്‍ലമെന്ററി ഫിനാന്‍സ് കമ്മിറ്റിയിലെയും ജോയിന്റ് പാര്‍ലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയിലെയും (JPC) ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങള്‍ക്കായാണ് തങ്ങള്‍ കണ്ടതെന്നും, അതിന് രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളില്ലെന്നും അവര്‍ വിശദീകരിച്ചു.
 
വ്യക്തിപരമായ വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുതെന്നും, അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം 'ഒരു രാജ്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്', എഫ്.സി.ആര്‍.എ. (FCRA) ബില്‍ തുടങ്ങിയ ഗൗരവകരമായ ദേശീയ നയവിഷയങ്ങളിലാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കേണ്ടതെന്നും സുപ്രിയ സുലെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.ALSO READ: സിക്കിമിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച് ചൈനീസ് സൈനിക വിമാനം: ഇന്ത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് മേഖലയിൽ തുടർന്നു
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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