രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവില ഉയര്ന്നു; 10 ദിവസത്തിനുള്ളില് നാലാമത്തെ വര്ധനവ്
രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവില ഉയര്ന്നു. 10 ദിവസത്തിനുള്ളില് നാലാമത്തെ വര്ധനവാണിത്. ഡല്ഹിയില് പെട്രോള് വില 99.51 രൂപയില് നിന്ന് 102.12 രൂപയായി. 2.61 രൂപയാണ് വര്ദ്ധിച്ചത്. ഡീസല് വില ഡല്ഹിയില് 92.49 ല് നിന്ന് 95.20 ആയി. പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികള് ശനിയാഴ്ച പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 1രൂപ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മെയ് 15 ന് ആദ്യമായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില് അത് മൂന്നാമത്തെ വര്ധനവായിരുന്നു.
കൊല്ക്കത്തയില് പെട്രോള് വില 2.87 രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 113.51 രൂപയായി. അതേസമയം മുംബൈയില് 2.72 രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 111.21 രൂപയായി. ചെന്നൈയില് പെട്രോള് വില 2.46 രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 107.77 രൂപയായി. റഷ്യയുടെ ഉക്രെയ്നിലെ യുദ്ധത്തെത്തുടര്ന്ന് 2022 ഏപ്രില് മാസത്തില് ഇന്ധന വില ഉയര്ത്തിയതിനുശേഷം മെയ് 15 ന് ചില്ലറ വില്പ്പന വിലയില് ആദ്യമായായിരുന്നു വര്ധനവ്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.