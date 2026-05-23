അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവില വര്ധിപ്പിച്ചു; പുതിയ നിരക്ക് രാവിലെ മുതല് പ്രാബല്യത്തില്
- എണ്ണകമ്പനികളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഇന്ധന വില കൂട്ടി കേന്ദ്രം; പെട്രോളിനും ഡീസലിനും മൂന്ന് രൂപ കൂടി
- തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇന്ധനവില 28 രൂപ വരെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രചാരണം വ്യാജം: കേന്ദ്രസര്ക്കാര്
- ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപം സിസിടിവി സ്ഥാപിച്ചു, സൈനിക നീക്കങ്ങള് പാകിസ്ഥാനിലെ ആളുകളുമായി പങ്കുവെച്ചു; പഞ്ചാബില് യുവാവ് അറസ്റ്റില്
- കോക്രോച്ച് പാർട്ടി തെളിയിക്കുന്നത് യുവാക്കളുടെ നിരാശ, പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ അവസരമെന്ന് ശശി തരൂർ
രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവില വര്ധിച്ചു; ഒരു മാസത്തിനിടെ പെട്രോള്, ഡീസല് വില വര്ധിക്കുന്നത് മൂന്നാം തവണ
മിഡില് ഈസ്റ്റ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ഈ മാസം മൂന്നാം തവണയും പെട്രോള്, ഡീസല് വില വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു.ഇറാന് സംഘര്ഷത്തെത്തുടര്ന്ന് അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില ഉയര്ന്നതിനെത്തുടര്ന്നുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താന് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിലവര്ധനവ്. ന്യൂഡല്ഹിയില് പെട്രോള് വില ലിറ്ററിന് 0.87 രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 99.51 രൂപയിലെത്തി.
ഡീസല് വില 0.91 രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 92.49 രൂപയിലെത്തി എന്ന് ഡീലര്മാര് പറയുന്നു. നേരത്തേ പെട്രോള്, ഡീസല് വില ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 90 പൈസ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയില് വില കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടയില് ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് ഇന്ധന വിലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വര്ധനവാണിത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷവും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള വിതരണ ആശങ്കകളും കാരണം ആഗോളതലത്തില് ക്രൂഡ് ഓയില് വില കുതിച്ചുയര്ന്നതിനെത്തുടര്ന്ന് ഇന്ധന വില ലിറ്ററിന് 3 രൂപ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ വര്ധനവ് ഉണ്ടായത്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി
ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം
പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി
മോദിയുടെ വാക്കുകള് വിപണിയില് പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്സെക്സില് 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടം
മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ 'ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്' ആരംഭിച്ചു: ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യ ഘര് യോജന: വെറും 8 ദിവസത്തിനുള്ളില് 1 ലക്ഷം വീടുകള് ചേര്ന്നു, കൂടുതലറിയാം
പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടില്ല; യു ടേൺ അടിച്ച് സർക്കാർ
വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാകും, ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണം: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
'സതീശനു ആദർശത്തിന്റെ മൂലക്കുരു രോഗം'; അന്ന് പരിഹസിച്ചയാൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മീഡിയ സെക്രട്ടറി
വിവാദ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധനായ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ റോയ് മാത്യുവിനെ മീഡിയ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയും മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ എഡിറ്ററായും വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് റോയ് മാത്യു.