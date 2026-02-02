തിങ്കള്‍, 2 ഫെബ്രുവരി 2026
കേന്ദ്രനികുതി വിഹിതത്തിന്റെ 41% ഓഹരി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കണമെന്ന് ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍

Union Budget
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 2 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:00 IST)
കേന്ദ്രനികുതി വിഹിതത്തിന്റെ 41% ഓഹരി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കണമെന്ന് ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍. ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ശുപാര്‍ശ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചതായി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്‍ ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റിനത്തില്‍ 2026-27 ല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കായി കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചത് 1.4ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. തദ്ദേശസ്ഥാപന ഗ്രാന്റ്, ദുരന്തനിവാരണ ഗ്രാന്റ് എന്നിവ ഇതിലുള്‍പ്പെടും. ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പാര്‍ലമെന്റില്‍ ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചു.

അതേസമയം ഒരു മണിക്കൂറും 26 മിനിട്ടും നീണ്ടുനിന്ന ഈ ബജറ്റ് അവതരണത്തില്‍ കേരളത്തിന്റെ കാലങ്ങളായുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം. അതിവേഗ റെയില്‍പാതയോ എയിംസോ പ്രതീക്ഷിച്ച കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് നാളികാര പ്രോത്സാഹനവും ആയുര്‍വേദ പ്രോത്സാഹനവും അപൂര്‍വ ധാതു ഇടനാഴിയെന്ന പരിഗണനയും മാത്രമാണ്

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു ഞായറാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ബജറ്റില്‍ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, കായികം, കൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നല്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, കേരളത്തിന്റെ ദീര്‍ഘകാല ആവശ്യങ്ങളായ അകകങട, സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, അതിവേഗ റെയില്‍ പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് ഇത്തവണയും സാക്ഷാത്കാരമായില്ല എന്നത് നിരാശാജനകമാണ്.


