സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (20:00 IST)
കര്ണാടകയിലെ ശിവമൊഗ്ഗ ജില്ലയിലെ സര്ക്കാര് സ്കൂളിലെ കുടിവെള്ള ടാങ്കില് 11 വയസ്സുള്ള അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥി കീടനാശിനി ഒഴിച്ചു. സഹപാഠികള് തന്റെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കാന് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് സംഭവം. ഹൊസനഗര താലൂക്കിലെ ഹൂവിനാകോണ് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. ഇഞ്ചി വിളകള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനി വിദ്യാര്ത്ഥി വീട്ടില് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് രഹസ്യമായി സ്കൂളിലെ കുടിവെള്ള ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇത് കണ്ട രണ്ട് സഹപാഠികളെ
ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പറയുന്നു.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, സ്കൂള് ജീവനക്കാര് ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടെ വെള്ളത്തില് ദുര്ഗന്ധവും അസാധാരണമായ നിറവും ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സംഭവം കണ്ടെത്തിയത്. ഉടന് തന്നെ അധികൃതര് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിര്ത്തി, ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥി പോലും വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തി. കുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജുവനൈല് ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്നും മറ്റാരുടെയും സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.