പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കേന്ദ്രത്തെയും അപമാനിക്കുന്ന തരത്തില് ഫേസ്ബുക്കില് പോസ്റ്റ്; വനിതാ സബ് ഇന്സ്പെക്ടറെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു
ഇടുക്കി: പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെയും അധിക്ഷേപിച്ച് ഫേസ്ബുക്കില് പോസ്റ്റ് ഇട്ട അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇന്സ്പെക്ടറെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകള് അനധികൃതമായി പങ്കുവെച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഇടുക്കി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇന്സ്പെക്ടര് സജിത സലിമിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു.
ഇടുക്കി പോലീസ് മേധാവി ഡോ. എ. നസീമിന്റെ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് എറണാകുളം റേഞ്ച് പോലീസ് ഇന്സ്പെക്ടര് ജനറല് എസ്. ശ്യാം സുന്ദറാണ് സസ്പെന്ഷന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താന് എറണാകുളം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് എ. പ്രസാദിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.