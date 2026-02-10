പിഎഫ് പണം ഇനി വിരൽത്തുമ്പിൽ; ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ എടിഎം വഴിയും യുപിഐ വഴിയും പിൻവലിക്കാം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:40 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓര്ഗനൈസേഷന് (EPFO) വരിക്കാര്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി നിക്ഷേപതുക എടിഎം, യുപിഐ പേമന്റ് ഗേറ്റ് വേ വഴി പിന്വലിക്കാന് സംവിധാനമൊരുങ്ങുന്നു. ഏപ്രില് ഒന്ന് മുതല് പുതിയ സംവിധാനം നിലവില് വരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇതിനായി മൊബൈല് ആപ്പ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം.
നിലവില് പിഎഫ് തുക പിന്വലിക്കുന്നതിന് വരിക്കാര് ഓണ്ലൈന് പോര്ട്ടല് വഴി അപേക്ഷിച്ച് ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്നാല് പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നതോടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യുപിഐ ആപ്പുകള് വഴിയോ എടിഎം കാര്ഡ് ഉപയോഗിച്ചോ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള തുക നേരിട്ട് കൈപ്പറ്റാം. നാഷണല് പേയ്മെന്റ് കോര്പ്പറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (NPCI) സഹകരിച്ചാണ് ഇപിഎഫ്ഒ ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത്.
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്സ്ഫര് ചെയ്യാന് യോഗ്യമായ ബാലന്സ് എത്രയാണെന്ന് വരിക്കാര്ക്ക് തത്സമയം കാണാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും. ഇതിന് പുറമെ അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളില് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ തനിയെ ക്ലെയിം തീര്പ്പാക്കുന്ന ഓട്ടോ സെറ്റില്മെന്റ് പരിധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയില് നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥകള്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി പണം പിന്വലിക്കുന്നത് ഇതോടെ കൂടുതല് എളുപ്പമാകും.യുഎഎന് (UAN) നമ്പറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് തന്നെ പണം എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് മള്ട്ടി ലെയര് സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളും ഇപിഎഫ്ഒ ഏര്പ്പെടുത്തും.