സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ബുധന്, 8 ഒക്ടോബര് 2025 (09:29 IST)
ഭൂട്ടാന് കാര് കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെയും ദുല്ഖര് സല്മാന്റെയും പൃഥ്വിരാജിന്റെയും വീട്ടില് ഇ ഡി റെയ്ഡ്. 17 ഇടങ്ങളിലാണ് ഇ ഡി ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത്. അമിത് ചക്കാലയ്ക്കല്, വ്യവസായി വിജേഷ് വര്ഗീസ് എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും റെയ്ഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്.
മമ്മൂട്ടി ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ പഴയ വീട്ടിലും മമ്മൂട്ടി ഇപ്പോള് താമസിക്കുന്ന കടവന്ത്രയിലെ വീട്ടിലുമാണ് റെയ്ഡ്. കടവന്ത്രയിലെ വീട്ടിലാണ് ദുല്ഖര് താമസിക്കുന്നത്. ചെന്നൈ, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം നേരത്തേ കസ്റ്റംസ് ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ രണ്ട് വാഹനങ്ങള് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഭൂട്ടാനില് നിന്നുള്ള ആഡംബര കാറുകള് നികുതി വെട്ടിച്ച് ഇന്ത്യയില് എത്തിയെന്ന ഇന്റലിജന്സ് വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് ദുല്ഖറിന്റെ വാഹനങ്ങള് പിടിച്ചെടുത്തത്.
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ കാറുകള് പിടിച്ചെടുത്തതിന് പുറമെ, കൂടുതല് വാഹനങ്ങള് ഇത്തരത്തില് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഉണ്ടെങ്കില് ഹാജരാക്കണമെന്ന് അറിയിച്ച് നടന് കസ്റ്റംസ് സമന്സും നല്കി. കേരളത്തില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് നിന്നായി 11 വാഹനങ്ങളും കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.