വ്യാഴം, 29 ജനുവരി 2026
താരിഫ് യുദ്ധം ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാവില്ല, അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 6.8 മുതൽ 7.2 ശതമാനം വരെ വളർച്ച

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 29 ജനുവരി 2026 (17:17 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗം അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഭദ്രമാണെന്ന് 2025-26ലെ സാമ്പത്തിക സര്‍വേ. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 6.8 മുതല്‍ 7.2 ശതമാനം വരെ വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കുമെന്നും സര്‍വേ പ്രവചിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് സാമ്പത്തിക സര്‍വേ പുറത്തുവന്നത്.

ആഭ്യന്തര ഡിമാന്‍ഡ്: വളര്‍ച്ചയുടെ എന്‍ജിന്‍

ലോകത്തെ പല മുന്‍നിര രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ ഭയപ്പെടുമ്പോള്‍, ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് സ്വന്തം വിപണി തന്നെയാണ്. സ്വകാര്യ ഉപഭോഗം ജിഡിപിയുടെ 61.5 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ വാങ്ങല്‍ശേഷി വര്‍ധിച്ചതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നികുതി പരിഷ്‌കാരങ്ങളും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഉണര്‍വും ഈ ഡിമാന്‍ഡിന് കരുത്ത് പകരുന്നു. വന്‍കിട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന മൂലധന നിക്ഷേപം (Capex) സ്വകാര്യ മേഖലയെയും നിക്ഷേപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

താരിഫ് യുദ്ധവും ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രവും

അമേരിക്കയിലെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും ഉയര്‍ന്ന ഇറക്കുമതി തീരുവകളും ആഗോള വ്യാപാരത്തില്‍ കരിനിഴല്‍ വീഴ്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യയെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് സര്‍വേയുടെ വിലയിരുത്തല്‍.
യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാര ചര്‍ച്ചകള്‍ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് കയറ്റുമതിയില്‍ രാജ്യം കൈവരിച്ച മുന്നേറ്റവും (മൂന്നാം വലിയ കയറ്റുമതി മേഖല) ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക് തുണയാകുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

ബാങ്കിങ് മേഖലയുടെ തിരിച്ചുവരവ്

ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിര്‍ണ്ണായകമായ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് ബാങ്കുകളുടെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റിലുണ്ടായ ശുദ്ധീകരണമാണ്. കിട്ടാക്കടം 2.2 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നത് ബാങ്കിങ് മേഖല സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റല്‍ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വളര്‍ച്ചയും 55 കോടിയിലധികം വരുന്ന ജന്‍ധന്‍ അക്കൗണ്ടുകളും താഴെത്തട്ടില്‍ സാമ്പത്തിക ഉള്‍ച്ചേര്‍ക്കല്‍ (Financial Inclusion) വിജയകരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായും സാമ്പത്തിക സര്‍വേയില്‍ പറയുന്നു.

ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട്

വളര്‍ച്ചാ പ്രവചനങ്ങള്‍ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും, പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പും സര്‍വേയിലുണ്ട്. ആഗോള വിപണിയിലെ എണ്ണവിലയും ചരക്ക് നീക്കത്തിലെ തടസ്സങ്ങളും ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായേക്കാം.


