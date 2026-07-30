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  4. E20 petrol BS 3 vehicles may experience damage Union Minister Gadkari
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (10:21 IST)

ബി എസ് 3 വാഹനമാണെങ്കിൽ കേട് പറ്റാം, ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ച് കേന്ദ്രം!

E20 petrol
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (10:23 IST)
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ഇ 20 പെട്രോള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ബി എസ് 3 വാഹനഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് കേടുവരാമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. 2005 ഏപ്രില്‍ 1നും 2016 നും ഇടയില്‍ നിര്‍മിച്ച ബി എസ് 3 വാഹനങ്ങളില്‍ ഇ 20 പെട്രോള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ചില റബ്ബര്‍ ഭാഗങ്ങളും എഞ്ചിന്‍ ഗാഡ്ജറ്റുകളും മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നും എന്നാല്‍ ഇത് പതിവ് സര്‍വീസിനിടെ നടത്താമെന്നും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി.
 
ഇ 20 പെട്രോള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മൈലേജ് കുറയുമെന്ന ആശങ്കകള്‍ക്കും മന്ത്രി മറുപടി നല്‍കി. ഇന്ധനം മാത്രമല്ല ഡ്രൈവിങ് ശൈലി ഉള്‍പ്പടെ മറ്റ് കാരണങ്ങളും മൈലേജിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വാഹനനിര്‍മാതാക്കള്‍ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെന്നും ഇ20 ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി എഞ്ചിനില്‍ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് രാജ്യത്തെ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സികളെല്ലാം പറയുന്നതെന്നും ഇ 20 അല്പമെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ബി എസ് 3 വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണെന്നും ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.ALSO READ: ഇ 20 പെട്രോൾ സുരക്ഷിതം എഞ്ചിൻ കേടാകുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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