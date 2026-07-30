ബി എസ് 3 വാഹനമാണെങ്കിൽ കേട് പറ്റാം, ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ച് കേന്ദ്രം!
ഇ 20 പെട്രോള് ഉപയോഗിച്ചാല് ബി എസ് 3 വാഹനഭാഗങ്ങള്ക്ക് കേടുവരാമെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര്. 2005 ഏപ്രില് 1നും 2016 നും ഇടയില് നിര്മിച്ച ബി എസ് 3 വാഹനങ്ങളില് ഇ 20 പെട്രോള് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ചില റബ്ബര് ഭാഗങ്ങളും എഞ്ചിന് ഗാഡ്ജറ്റുകളും മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നും എന്നാല് ഇത് പതിവ് സര്വീസിനിടെ നടത്താമെന്നും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി.
ഇ 20 പെട്രോള് ഉപയോഗിച്ചാല് മൈലേജ് കുറയുമെന്ന ആശങ്കകള്ക്കും മന്ത്രി മറുപടി നല്കി. ഇന്ധനം മാത്രമല്ല ഡ്രൈവിങ് ശൈലി ഉള്പ്പടെ മറ്റ് കാരണങ്ങളും മൈലേജിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വാഹനനിര്മാതാക്കള് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെന്നും ഇ20 ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി എഞ്ചിനില് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് രാജ്യത്തെ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സികളെല്ലാം പറയുന്നതെന്നും ഇ 20 അല്പമെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ബി എസ് 3 വാഹനങ്ങള്ക്ക് മാത്രമാണെന്നും ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.ALSO READ: ഇ 20 പെട്രോൾ സുരക്ഷിതം എഞ്ചിൻ കേടാകുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി