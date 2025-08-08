സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (19:20 IST)
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രാംനഗറില് നിന്നുള്ള സംഭവമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഒക്ടോബറില് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ 17 വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്കുട്ടിയിലൂടെ 19 പുരുഷന്മാര്ക്ക് എച്ച്ഐവി ബാധിച്ചതായി പറയുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവന്നത്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ബുധനാഴ്ച (ഓഗസ്റ്റ് 6) പങ്കിട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: 'ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നൈനിറ്റാളില് 17 വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്കുട്ടി 19 യുവാക്കള്ക്ക് എച്ച്ഐവി നല്കി. അവള് പുകവലിക്ക് അടിമയായിരുന്നു, ആസക്തിക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അവള് പുരുഷന്മാരുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടു. അവള്ക്ക് എച്ച്ഐവി ഉണ്ടെന്ന് പുരുഷന്മാര്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ചില വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാരുമായി പോലും അവള് ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടു ഇവരുടെ ഭാര്യമാര്ക്കും എച്ച്ഐവി ബാധിച്ചെന്നാണ് വിവരം.'
റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം, പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടി ഹെറോയിന് എന്ന ലഹരിക്ക് അടിമയായിരുന്നു, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന കുടുംബത്തില് നിന്നുള്ളവളായിരുന്നു. മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായി തുടരാന്, പണത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം ഒന്നര വര്ഷത്തിനിടെ, കുറഞ്ഞത് 19 പുരുഷന്മാരുമായി അവള് ശാരീരിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, അവരില് പലര്ക്കും പിന്നീട് എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
ഗുലാര്ഘട്ടിയില് നിന്നുള്ള നിരവധി പുരുഷന്മാര് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുകയും രാം ദത്ത് ജോഷി കമ്പൈന്ഡ് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കൗണ്സിലിംഗ് ആന്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്ററിനെ (ഐസിടിസി) സമീപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം വെളിച്ചത്തുവന്നത്. മെഡിക്കല് അന്വേഷണത്തിലും കൗണ്സിലിംഗ് സെഷനുകളിലും, ഈ പുരുഷന്മാര്ക്കെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെട്ടു.