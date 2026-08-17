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  4. Donald Trump Responsible for Maharashtra’s Highway Delays and Alcohol Issues: BJP Leader Sujay Vikhe Patil’s Bizarre Claim
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (17:39 IST)

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹൈവേ നിർമ്മാണം വൈകാൻ കാരണം യുവാക്കളുടെ മദ്യപാനവും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും, വിചിത്ര ന്യായീകരണവുമായി ബിജെപി നേതാവ്

വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായതോടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിഹാസവും ട്രോളുകളുമാണ് നേതാവിനെതിരെ ഉയരുന്നത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (15:41 IST)
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മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റോഡ്-ഹൈവേ നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ വൈകുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങള്‍ യുവാക്കള്‍ക്കിടയിലെ മദ്യപാനം ഉയര്‍ന്നതും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നികുതി നയങ്ങളും കാരണമെന്ന് ബിജെപി നേതാവും  മുന്‍ എം.പിയുമായ സുജയ് വിഖെ പാട്ടീല്‍. അഹമ്മദ്നഗറില്‍ നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശം.
 
വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായതോടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിഹാസവും ട്രോളുകളുമാണ് നേതാവിനെതിരെ ഉയരുന്നത്. ട്രംപ് അധികാരത്തില്‍ വന്നപ്പോള്‍ നടപ്പിലാക്കിയ നികുതി-വ്യാപാര നയങ്ങള്‍ ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ബാധിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ പണപ്പെരുപ്പവും വിപണിയിലെ തകര്‍ച്ചയുമാണ് റോഡ് കരാറുകാര്‍ക്ക് ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു.നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ മദ്യപാനം കൂടുന്നതിനും ട്രംപിന്റെ നയങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ തൊഴിലില്ലായ്മയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് കാരണമെന്ന് സുജയ് വിഖെ പാട്ടീല്‍ പറഞ്ഞു.
 
അതേസമയം നാട്ടിലെ വികസന മുരടിപ്പിനും റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥയ്ക്കും ബി.ജെ.പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെയും തദ്ദേശ ഭരണകൂടത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം, അമേരിക്കന്‍ നേതാവായ ട്രംപിനെ പഴിചാരി തടിയൂരാനാണ് നേതാവ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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