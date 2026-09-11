ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ആരും ചെയ്യരുത്: ഭാര്യയെ കൊന്ന് തല ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ പ്രതിയുടെ കുറ്റസമ്മതം
അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയില് ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി തല വെട്ടിമാറ്റി ഫ്രിഡ്ജില് സൂക്ഷിച്ച കേസില് കുറ്റസമ്മതം നടത്തി പ്രതി രാമാനുജ് ഗോസ്വാമി. കേസില് പിടിയിലായപ്പോള് തനിക്ക് യാതൊരു പശ്ചാത്താപവുമില്ലെന്നാണ് പ്രതി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോള് സ്വന്തം തെറ്റ് അംഗീകരിക്കുകയും ഇത്തരത്തില് തെറ്റുകള് ജീവിതത്തില് ചെയ്യരുതെന്നും മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രതി. കേസിന്റെ തെളിവെടുപ്പിനായി പ്രതിയെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ചപ്പോഴാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതി പ്രതികരണം നടത്തിയത്.
നേരത്തെ കേസില് പ്രതിയെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കാന് പോകവെ താന് ചെയ്ത തെറ്റില് പശ്ചാത്താപമില്ലെന്നും പുറത്തിറങ്ങിയാല് ഭാര്യയുടെ ഫ്രണ്ടായ ഷുഗര് ഡാഡിയെ ഇല്ലാതെയാക്കുമെന്നും പ്രതി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തെളിവെടുപ്പിനായി ഫ്ലാറ്റില് പ്രതിയെ എത്തിച്ചപ്പോള് ആരും തന്നെ ജീവിതത്തില് ഇത്രയും ഭീകരമായ തെറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രതി പറഞ്ഞു.
Killer said by any Chance if he manage to come out of Jail, he will kill the Sugar Daddy. He said to reporters, he is very happy now, no regret, or remorse for what he has done.— Oxomiya Jiyori ???????? (@SouleFacts) September 8, 2026
Drugs, an illicit affair, and a brutal murder
Cutting off his wife’s fingers one by one, beheading… pic.twitter.com/6YvobWC21F
ഗുവാഹത്തി ബെല്ത്തോലയിലെ (Beltola) അപ്പാര്ട്ട്മെന്റിലാണ് 25-കാരിയായ റിയാ താലൂക്ദാറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ആറ് മാസം മുന്പായിരുന്നു രാമാനുജ് ഗോസ്വാമി ബ്യൂട്ടിക്ക് ജീവനക്കാരിയായ റിയാ താലൂക്ദാറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്ന്ന് റിയയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും തലവെട്ടിമാറ്റി തല ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളില് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറില് പ്രതി സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. മൃതദേഹം നിലത്തായിരുന്നു. ദുര്ഗന്ധം വമിച്ചതോടെ അയല്വാസികളുടെ പരാതിയിലാണ് പ്രതി സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയത്.