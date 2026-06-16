  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Do you know which vehicle is the cheapest to travel by
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 16 June 2026 (11:25 IST)

യാത്രപോകാന്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കുന്ന വാഹനം ഏതാണെന്ന് അറിയാം; ഗൂഗിള്‍ മാപ്പില്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Do you know which vehicle is the cheapest to travel
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (11:25 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (10:29 IST)
google-news
നമ്മളില്‍ പലരും പലപ്പോഴായും ഗൂഗിള്‍ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതില്‍ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണെന്ന് പലര്‍ക്കും അറിയില്ല. സാധാരണ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള റൂട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മള്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്പില്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത്തരത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്പില്‍ ഉള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകണമെങ്കില്‍ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്‌സില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പ്രദേശത്തെ റസ്റ്റോറന്റുകള്‍ മുതല്‍ പെട്രോള്‍ പമ്പ് വരെ നമുക്ക് ഗൂഗിള്‍ മാപ്പില്‍ അറിയാന്‍ സാധിക്കും. 
 
അതുപോലെതന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാന്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കുന്ന വാഹനം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഗൂഗിള്‍ മാപ്പ് വഴി അറിയാന്‍ സാധിക്കും. നമ്മള്‍ നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റൊരാള്‍ക്ക് എത്തിച്ചേരാനായി അയാള്‍ക്ക് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷന്‍ നമുക്ക് ഗൂഗിള്‍ മാപ്പ് വഴി ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അവിടെത്തെ പബ്ലിക് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വേഗം മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്പ് സഹായിക്കും. 
 
നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊടി അലര്‍ജിയോ മറ്റോ ഉള്ള ആളാണെങ്കില്‍ ഒരു സ്ഥലത്തെ എയര്‍ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ നമുക്ക് ഗൂഗിള്‍ മാപ്പ് വഴി സാധിക്കും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്ടിസിഎസിന്റെ 31-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഈ നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

ചോദ്യപേപ്പർ തരാം, ടെലഗ്രാം വഴി തട്ടിപ്പ്!, നീറ്റ് പരീക്ഷ തട്ടിപ്പ് തടയാൻ താൽക്കാലിക വിലക്കുമായി കേന്ദ്രം

ചോദ്യപേപ്പർ തരാം, ടെലഗ്രാം വഴി തട്ടിപ്പ്!, നീറ്റ് പരീക്ഷ തട്ടിപ്പ് തടയാൻ താൽക്കാലിക വിലക്കുമായി കേന്ദ്രം2026ലെ നീറ്റ് പുനപരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ന്നതായി വ്യാജ പ്രചാരനങ്ങള്‍ക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകള്‍ക്കും ടെലഗ്രാം ആപ്പ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചതാണ് താല്‍ക്കാലിക നിരോധനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

യാത്രപോകാന്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കുന്ന വാഹനം ഏതാണെന്ന് അറിയാം; ഗൂഗിള്‍ മാപ്പില്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

യാത്രപോകാന്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കുന്ന വാഹനം ഏതാണെന്ന് അറിയാം; ഗൂഗിള്‍ മാപ്പില്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?അത്തരത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്പില്‍ ഉള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകണമെങ്കില്‍ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്‌സില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പ്രദേശത്തെ റസ്റ്റോറന്റുകള്‍ മുതല്‍ പെട്രോള്‍ പമ്പ് വരെ നമുക്ക് ഗൂഗിള്‍ മാപ്പില്‍ അറിയാന്‍ സാധിക്കും.

കണ്ണൂരിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കു ഷിഗെല്ല

കണ്ണൂരിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കു ഷിഗെല്ലസംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഷിഗെല്ല കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കണ്ണൂർ മൊകേരി പഞ്ചായത്തിലാണ് നാലും എട്ടും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കു ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇരുവരും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. രോഗബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി തൃപ്തികരമെന്ന് ഡാക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.

സെന്‍സസ് 2027: ഇന്ന് മുതല്‍ സ്വന്തമായി വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താം, അവസാന തിയതി ജൂണ്‍ 30

സെന്‍സസ് 2027: ഇന്ന് മുതല്‍ സ്വന്തമായി വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താം, അവസാന തിയതി ജൂണ്‍ 30ജൂലൈ ഒന്നു മുതല്‍ 31 വരെ സെന്‍സസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വീടുകളിലെത്തി വിവരങ്ങള്‍ശേഖരിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് വ്യക്തികള്‍ക്ക് കുടുംബത്തിലെവിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം. 15-20 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകും.

പെട്രോളും വേണ്ട ഡീസലും വേണ്ട; വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് 100% എത്തനോള്‍ ഇന്ധനത്തിന് ഇന്ത്യ നിയമപരമായ അംഗീകാരം നല്‍കിയതായി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി

പെട്രോളും വേണ്ട ഡീസലും വേണ്ട; വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് 100% എത്തനോള്‍ ഇന്ധനത്തിന് ഇന്ത്യ നിയമപരമായ അംഗീകാരം നല്‍കിയതായി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി100% എത്തനോള്‍ ഇന്ധനത്തിന് ഇന്ത്യ നിയമപരമായ അംഗീകാരം നല്‍കിയതായി കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനര്‍ത്ഥം വാഹനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും എത്തനോള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുമെന്നാണ്.