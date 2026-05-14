ഇന്ത്യയില്‍ ഒരാള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പെട്രോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്നറിയാമോ

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (08:29 IST)
ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ധന ഉപഭോഗ രീതികള് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കിടയില് ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളില് ഒരാള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോള് ശരാശരിയുടെ പല മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. 2024-25 ലെ പിപിഎസി ഡാറ്റ
പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരി ദൈനംദിന പെട്രോള് ഉപഭോഗം 100 പേര്ക്ക് ഏകദേശം 10.4 ലിറ്റര് ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളം ഇത് പലരീതിയില് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഗോവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഇന്ധന ഉപഭോഗം രേഖപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം. 100 പേര്ക്ക് 52.4 ലിറ്റര് എന്ന അസാധാരണമാം വിധം ഉയര്ന്ന പ്രതിദിന പെട്രോള് ഉപഭോഗം ഗോവ രേഖപ്പെടുത്തി. ദേശീയ ശരാശരിയുടെ അഞ്ചിരട്ടിയാണിത്. പുതുച്ചേരി 41 ലിറ്ററുമായി തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. ചണ്ഡിഗഡ് 37.8 ലിറ്ററുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവ്, വാഹന സാന്ദ്രത, റോഡ് യാത്രാ ദൂരം കുറവായത് എന്നിവയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉയര്ന്ന പ്രതിശീര്ഷ ഉപഭോഗത്തിന് കാരണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറയുന്നു. അതേസമയം ബീഹാറിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിശീര്ഷ പെട്രോള് ഉപഭോഗം ഉള്ളത്. പ്രതിദിനം 100 പേര്ക്ക് 3.3 ലിറ്റര് മാത്രമാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെയുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാള് 5.1 ലിറ്റര് ആണ്.