ലോക്സഭയിൽ തമിഴ്നാടിന് 7.2 ശതമാനം സീറ്റ് വിഹിതം ഉറപ്പ് നൽകിയാൽ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കും, ഡിഎംകെ യൂടേണോ?
കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വീണ്ടും പാര്ലമെന്റില് കൊണ്ടുവരാനൊരുങ്ങുന്ന മണ്ഡല പുനര്നിര്ണ്ണയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിന് ഉപാധികളോടെ പിന്തുണ നല്കാന് തയ്യാറാണെന്ന സൂചന നല്കി ഡി.എം.കെ. ലോക്സഭയില് തമിഴ്നാടിനുള്ള നിലവിലെ 7.2 ശതമാനം (39 സീറ്റുകള്) പ്രാതിനിധ്യം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് നിയമത്തിലൂടെ ഉറപ്പുനല്കിയാല് ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാമെന്ന് രണ്ട് മുതിര്ന്ന ഡി.എം.കെ നേതാക്കള് വ്യക്തമാക്കി.
വിഷയത്തില് ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് തങ്ങളെ സമീപിച്ചിരുന്നതായി ഒരു മുതിര്ന്ന ഡി.എം.കെ നേതാവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടില് നിലവില് പ്രതിപക്ഷത്തായ ഡി.എം.കെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ബി.ജെ.പിയെ ഒരേ തീവ്രതയോടെ എതിര്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നും, വിഷയാധിഷ്ഠിതമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഡി.എം.കെയുടെ നിലപാട് ബി.ജെ.പിയുടെ 'ഒരു രാജ്യം, ഒരു തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്' എന്ന ആശയത്തിന് എതിരാണ്. എങ്കിലും എല്ലാ നിര്ദ്ദേശങ്ങളെയും ഒരേ രീതിയില് എതിര്ക്കണമെന്നില്ല. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതില് വിട്ടുവീഴ്ചയാകാം; എന്നാല് അധികാര പങ്കാളിത്തം കുറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഒരു മുതിര്ന്ന ഡിഎംകെ നേതാവ് പ്രതികരിച്ചു. നിലപാട് ബിജെപിയുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തിന്റെ സൂചനയല്ലെന്നും ഇവര് വ്യക്തമാക്കി.
ഏപ്രിലില് ലോക്സഭയില് മൂന്നില് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കുന്നതില് ബിജെപി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ഭേദഗതി ബില് പാര്ലമെന്റില് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.ബില് പാസാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനവുമായി ബിജെപി നീക്കം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഡിഎംകെയുടെ നിലപാടിലെ യൂടേണ്.