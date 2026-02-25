ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026
അധിക സീറ്റുകൾ വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്, തരാനാകില്ലെന്ന് ഡിഎംകെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സഖ്യചർച്ചകൾ സജീവം

mk stalin
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:37 IST)
തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്നോടിയായി സഖ്യകക്ഷികളുമായി സീറ്റുവിഭജന ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍, കോണ്‍ഗ്രസിന് അനുവദിക്കേണ്ട സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഡിഎംകെ-കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ തര്‍ക്കം മുറുകുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് 35 മുതല്‍ 45 സീറ്റുകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ 2021ലെ പൊതുതിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നല്‍കിയ 25 സീറ്റുകളില്‍ കൂടുതല്‍ നല്‍കാനാവില്ലെന്നാണ് ഡിഎംകെ നിലപാട്. പരമാവധി 26-28 സീറ്റുകള്‍ വരെ നല്‍കാന്‍ ഡിഎംകെ സമ്മതിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതിനാല്‍ സീറ്റുകള്‍ പങ്കിടുന്നതില്‍ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഡിഎംകെ നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നത്. ദുര്‍ബല സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കടുത്ത മത്സരം ആയിരിക്കുമെന്നും പാര്‍ട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു. അതേസമയം 2021ലെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച 25 സീറ്റുകളില്‍ 18 എണ്ണത്തിലും കോണ്‍ഗ്രസ് വിജയിച്ചെന്നും പ്രാദേശിക സ്വാധീനമുള്ളതിനാല്‍ സീറ്റുകള്‍ കൂടുതല്‍ ലഭിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ വിജയിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നുമുള്ള നിലപാടിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്.


