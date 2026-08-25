ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ രാഹുൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു,മനുവിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ അഥർവ്വവേദവും ശതപഥ ബ്രാഹ്മണവും മത്സ്യമഹാപുരാണവും വായിക്കണം: യോഗി ആദിത്യനാഥ്
ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് രാഹുല് ഗാന്ധി തന്റെ ജന്മാവകാശമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഉത്തര്പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുനെയില് പെണ്കുട്ടികള്ക്കായി നടത്തിയ പരിപാടിയില് മനുസ്മൃതിക്കെതിരെ രാഹുല് ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങള്ക്കെതിരെയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് രംഗത്ത് വന്നത്. റായ്ബറേലിയില് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു യുപി മുഖ്യമത്രിയുടെ വിമര്ശനം
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയില് നടന്ന വിദ്യാര്ത്ഥി സംവാദ പരിപാടിയിലാണ് മനുസ്മൃതിയെയും പീതൃമേധാവിത്വത്തെയും രാഹുല് ഗാന്ധി കടന്നാക്രമിച്ചിരുന്നു. മനുസ്മൃതിയില് സ്ത്രീ ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും വാര്ധക്യത്തിലുമെല്ലാം പുരുഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകണമെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും പിതൃമേധാവിത്തത്തെ സ്ത്രീകള് തച്ചുടയ്ക്കണമെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്ത്രീകള് മറ്റാരുടെയും സ്വത്തല്ലെന്നും, അവര് തങ്ങളുടേത് മാത്രമാണെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞതാണ് യോഗിയെ ചൊടുപ്പിച്ചത്.
#WATCH | Raebareli: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "Recently, I was reading a statement made by the Member of Parliament from Raebareli, Rahul Gandhi. He made a statement in Maharashtra urging women to break free from the shackles of the Manusmriti. Rahul ji, the country… pic.twitter.com/vXiLbs6FWz— ANI (@ANI) August 24, 2026
രാഹുല് ഗാന്ധിയില് ഈ രാജ്യത്തിന് പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഭരണഘടനയില് തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയില് രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തോട് രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. എന്നാല് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി ജന്മാവകാശമായി കാണുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ അമ്മയായോ, സഹോദരിയായോ, ഭാര്യയായോ, മകളായോ ഉള്ള സംരക്ഷണവും കരുതലും ഇല്ലാത്ത ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതം ഇവിടെയുണ്ടോ? അച്ഛനില്ലാത്ത ഏത് മകളാണ് ഉള്ളത്? സഹോദരനില്ലാത്ത ഏത് സഹോദരിയാണുള്ളത്? യോഗി ചോദിച്ചു.
വിദേശത്ത് പോകുമ്പോള് രാഹുല് ഇന്ത്യയേയും ഉത്തര്പ്രദേശിന് പുറത്ത് പോകുമ്പോള് യുപിയെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നു.ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ രാജ്യത്തിന്റെ സൈനികര് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോള് നിങ്ങള് തെളിവ് ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങള് ദേശവിരുദ്ധരെ വളര്ത്തുന്നു. ഭഗവാന് ശ്രീരാമന്റെ നിലനില്പ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കോണ്ഗ്രസ് ഭരിച്ചപ്പോഴാണ് രാജ്യം അടിയന്തിരാവസ്ഥയെന്ന ഇരുണ്ടഘട്ടത്തിലൂടെ പോയത്. മനുവിനെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കില് അഥര്വ്വവേദവും ശതപഥ ബ്രാഹ്മണവും മത്സ്യമഹാപുരാണവും രാഹുല് ആദ്യം വായിക്കണമെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.രാജ്യത്തെ പുതിയ തലമുറയിലെ യുവാക്കളെയും പെണ്കുട്ടികളെയും അര്ബന് നക്സല് ചിന്താഗതികള് വച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആരോപിച്ചു.