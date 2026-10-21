വെനിസ്വേലന് എണ്ണ കൂടുതല് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി റിലയന്സുമായി ചര്ച്ചകള് നടക്കുന്നു: മാര്ക്കോ റൂബിയോ
വെനിസ്വേലന് ക്രൂഡ് ഓയില് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് റിലയന്സ് ഇന്ഡസ്ട്രീസുമായി യുഎസ് ചര്ച്ചകള് നടത്തിവരികയാണെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്ക്കോ റൂബിയോ ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ ഒരു ശുദ്ധീകരണ സൂപ്പര് പവര് എന്ന് വിളിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി വൈവിധ്യവത്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വാഷിംഗ്ടണ് മനസ്സിലാക്കുകയും വെനിസ്വേലയെ വിതരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സ്രോതസ്സായി കാണുകയും ചെയ്തു.
റിലയന്സ് റിഫൈനറി സന്ദര്ശിക്കുന്നതിനായി റൂബിയോ ബുധനാഴ്ച ജാംനഗറിലെത്തുന്നുണ്ട്. അവസാന നിമിഷം വരുത്തിയ മാറ്റമനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹം രാത്രി അവിടെത്തന്നെ തങ്ങാന് സാധ്യതയുണ്ട്. നേരത്തെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോടെ മടങ്ങി മുംബൈയിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. ജാംനഗറിലെ 'വന്താര' സെന്ററില് വെച്ച് മുകേഷ് അംബാനിക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം അത്താഴം കഴിക്കും.
ഇലോണ് മസ്ക് മുകേഷ് അംബാനിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ച് ഏതാനും ആഴ്ചകള്ക്ക് ശേഷമാണ് റൂബിയോയുടെ ഈ സന്ദര്ശനം നടക്കുന്നത്. അന്ന് മസ്ക് അദ്ദേഹത്തെ 'പിഎം അംബാനി' എന്ന് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജാംനഗറിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുന്പ്, മുംബൈയില് വെച്ച് റൂബിയോ ഗൗതം അദാനിയെയും ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി എന്. ചന്ദ്രശേഖരനെയും കണ്ടുമുട്ടും.