ദീപാവലി ആഘോഷം: ശ്വാസം മുട്ടി ഡൽഹി, വായു ഗുണനിലവാരം ഗുരുതരനിലയിലേക്ക്
ഡല്ഹിയിലെ വായു മലിനീകരണതോത് ഗുരുതരമായ നിലയില്. ഞായറാഴ്ച വളരെ മോശമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ വായു മലിനീകരണ നിരക്ക്. എന്നാല് വൈകുന്നേരത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഗുരുതരമായ വായു ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ ആറിരട്ടിയോളം മോശം നിലയിലാണ് ഡല്ഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാരം. നഗരത്തിന് മുകളില് കനത്ത പുകമഞ്ഞ് അടിഞ്ഞ് ദൃശ്യതയില് കാര്യമായ കുറവുണ്ടായ നിലയിലാണ്.
Visibility in Delhi! It is literally a gas chamber https://t.co/FZvXqPCaDx— Anuradha Shukla (@anu1122) November 8, 2026
ദീപാവലി ആഘോഷം, വാഹനങ്ങളില് നിന്നുള്ള പുക, അതിര്ത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളില് കര്ഷകര് വൈക്കോല് കത്തിക്കുന്നതെല്ലാമാണ് ഡല്ഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാരത്തെ അതീവ ഗുരുതരമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ചത്തെ 369 എക്യുഐ എന്നതില് നിന്നാണ് ഞായറാഴ്ച 376ലേക്കും ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം 3000 എന്ന നിലയിലേക്കും വീണത്. തിങ്കളാഴ്ച മുതല് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഡല്ഹിയിലെ വായുഗുണനിലവാരം ഗുരുതരം എന്ന നിലയില് തുടരാനാണ് സാധ്യത.
Dear @GWR, Application for new record: Highest AQI recorded — 3036 at MBS Nagar Chaukhandi, Delhi (8 Nov 2026, 23:31). In Amrit Kaal, people’s lives choking on toxic air must not go unregistered. Evidence ready. #AQI #HappyDiwali #DelhiPollution https://t.co/klVpDV2G8Y— Rajat Jain (@RajatJain) November 8, 2026
കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്ഡിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം 0-50 എക്യുഐ ആണ് നല്ലത് എന്ന വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്നത്. 51-100 തൃപ്തികരം, 101-200 ശരാശരി, 201-300 മോശം, 301-400 വളരെ മോശം, 401-500 ഗുരുതരം എന്നിങ്ങനെയാണ്.